Zwischenfälle im russischen Luftraum

In Russland hat es am Dienstag eine Serie von Zwischenfällen gegeben, die möglicherweise mit Angriffen ukrainischer Drohnen zu tun haben. In Tuapse am Schwarzen Meer brach in der Nacht zum Dienstag in einem Treibstofflager des Ölkonzerns Rosneft ein Großbrand aus. Berichten lokaler Medien zufolge waren zuvor Explosionen zu hören. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, in der Nähe des Treibstofflagers sei eine Drohne gesehen worden. Offiziell bestätigt wurde das nicht.

Am Dienstagvormittag war der Luftraum über Sankt Petersburg für mehre Stunden gesperrt. Mehrere Inlandsflüge, die den Petersburger Flughafen Pulkowo zum Ziel hatten, kehrten deshalb um. Laut Berichten russischer Medien waren in der Nähe der zweitgrößten Stadt Russlands nicht identifizierte Flugobjekte gesichtet worden. Daher seien mehrere Kampfflugzeuge der Luftwaffe aufgestiegen. Das russische Verteidigungsministerium teilt später laut der Nachrichtenagentur TASS mit, es habe eine Übung zur Luftverteidigung im Westen Russlands gegeben. Im Rahmen dieser Übung hätten Jagdflugzeuge die Identifizierung und das Abfangen von Eindringlingen in den Luftraum geübt.

Zudem sind in mehreren russischen Gebieten offenbar Drohnen abgestürzt, ohne dass dabei großer Schaden entstanden ist. Im Moskauer Umland zum Beispiel ist eine Drohne in etwa hundert Metern Entfernung von einer Gaskompressorenstation niedergegangen. Im Gebiet Brjansk nahe der ukrainischen Grenze wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen.