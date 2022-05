Abstimmung zum Ukrainekrieg : Schickt nun sogar Bulgarien Panzer nach Kiew?

Aktualisiert am

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Kyrill Petkow am 28. April 2022 in Kiew Bild: Imago

Kein bulgarischer Ministerpräsident hat sich je deutlicher gegen das Moskauer Regime positioniert als Kyrill Petkow in diesen Tagen. Im Parlament steht an diesem Mittwoch eine historische Abstimmung an.