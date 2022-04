Moskaus Partnerländer : Russlands Verbündete fühlen sich unwohl mit Putin

Nach einem Zarenwort, das Präsident Wladimir Putin schätzt, hat Russland keine Verbündeten außer „Armee und Flotte“. Formal gesehen aber schon: Etliche Staaten des postsowjetischen Raumes sind Mitglieder der Organisation des Vertrags über Kollektive Sicherheit (ODKB) und der Eurasischen Wirtschaftsunion. Im ersten Bündnis geht es Russland mit Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan um Verteidigung.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Das zweite soll die wirtschaftliche Integration Armeniens, von Belarus, Kasachstans und Kirgistans mit Russland vorantreiben. Eigentlich sollte das nach dem Vorbild der EU auch in politische Integration münden. Aber darum wurde es schon seit der russischen Annexion der ukrainischen Krim 2014 und dem da noch verdeckten Krieg im Donbass still. So, weil Putin nicht allein die Staatlichkeit der Ukraine infrage stellte, sondern auch öffentlich die Kasachstans anzweifelte.