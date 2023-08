Russlands Verteidigungsminister Schojgu lädt zu einer Konferenz in den „Park Patriot“ nahe Moskau. Er bietet „unseren Partnern“ an, sie über Schwächen westlicher Waffen zu unterrichten.

Bald eineinhalb Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 will Russlands Militär Erfolge vorweisen. Die jährliche „Moskauer Konferenz zur internationalen Sicherheit“ bot Verteidigungsminister Sergej Schojgu den Rahmen dazu. Der von seinem Ministerium zum elften Mal organisierte Kongress fand in diesem Jahr im „Park Patriot“ statt. Auf dem gut 60 Kilometer vom Zentrum der russischen Hauptstadt entfernten Gelände wird Siegesgewissheit vermittelt, unter anderem mit einer khakifarbenen Militärkirche.

Schojgu konnte die Teilnahme von Ministerkollegen aus fünf Ländern verbuchen, aus China, der Mongolei, Vietnam, Namibia und Belarus. Zudem absolvierte einer von Schojgus Stellvertretern laut dem russischen Verteidigungsministeri­um Arbeitstreffen mit Gästen aus Kirgistan, Armenien, Iran, Saudi-Arabien, Ägyp­ten und Sri Lanka. Schojgu wertete schon die Anreisen als Erfolg. „Uns sind beispiellose Versuche des Westens bekannt, das Forum zum Scheitern zu bringen“, sagte der russische Minister am Dienstag gleich zu Beginn seiner Rede vor den Kongressbesuchern, ohne Beispiele zu nennen. „Ihre Teilnahme daran ist eine markante Bestätigung für das Scheitern dieser destruktiven Handlungen.“

Auch westliche Waffen und Militär­gerät dienten Schojgu als Trophäen. Sie wurden laut dem Verteidigungsminis­terium in der „militärischen Spezial­operation“, dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, erbeutet und während des Kongresses im „Park Patriot“ ausgestellt. Bilder zeigen unter anderem Panzer, Schützenpanzer und andere Militärfahrzeuge amerikanischer, australischer, britischer, französischer und schwedischer Herkunft, manche mit Spuren von Kämpfen.

Entsprechend sprach Schojgu in seiner Rede über angebliche Erfolge des Krieges, als wäre der schon gewonnen. Die „spezielle Militäroperation“ habe „der Do­minanz des kollektiven Westens im militärischen Bereich das Ende bereitet“, sagte Schojgu unter Verwendung des gängigen Sammelbegriffs für Russlands Gegner. „Seine Möglichkeiten, seine ei­genen Interessen in verschiedenen Regionen der Welt durchzusetzen, haben sich wesentlich verringert.“

Der wichtigste Gast kam aus China

In solchem Rahmen fehlt in Russland nie das Wort von einer sich herausbildenden „multipolaren Weltordnung“. Präsident Wladimir Putin sprach davon in seinem Videogruß an die Kon­ferenz­teil­nehmer, und auch für Schojgu war die geopolitische Einordnung zentral. „Die ge­schehenden Veränderungen haben die Rolle von Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas im Weltsystem gestärkt“, sagte der Minister und stellte den Ukrainekrieg als „Widerstand gegen den modernen Neokolonialismus“ dar.

Die russische Armee habe in der Ukraine „mit vielen Mythen über die Überlegenheit westlicher Militärstandards aufgeräumt“. Westliche Waffen, Militärplanung und -vorbereitung könnten „nicht die Überlegenheit auf dem Schlachtfeld gewährleisten“. Dass die Ukraine einen Großteil der westlichen Unterstützung erst lange nach dem rus­sischen Überfall erhielt, gerät in der Moskauer Umdeutung des Angriffskriegs zum Verteidigungskrieg ins Hintertreffen. „Die Geschichte“ habe Russland „neuerlich die Rolle einer Lokomotive in der Förderung der Interessen der meisten unabhängigen Staaten gegeben“, sagte Schojgu in Anspielung auf den Kalten Krieg. Man sei bereit, mit „unseren Partnern“ Informationen über die Schwächen „deutscher Panzer, amerikanischer gepanzerter Fahrzeuge, britischer Raketen“ und anderer westlicher Waffensysteme zu „teilen“, versprach Schojgu und lud die Gäste ein, die Beuteschau zu besichtigen.

Schojgus zweifellos wichtigster Gast blieb aber vage: Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu wiederholte die Pekinger Formel, die Beziehungen zu Russland seien „nicht gegen Drittländer“ ge­richtet. Li rühmte Initiativen seines Staats- und Parteichefs, Xi Jinping, und erw­ähnte die Ukraine nur sehr knapp, zusammen mit einer Reihe von Staaten, für die China „aktiv Verhandlungen und Waf­fenruhen“ fördere. Am Mittwoch wurde Li dann in Minsk vom belarussischen Verteidigungsminister Viktor Chrenin empfangen.

Der übergangene belarussische Verteidigungsminister

Der Belarusse durfte auch in Moskau nicht fehlen. Doch während Russlands Verteidigungsministerium im Rahmen der Konferenz im „Park Patriot“ über gesonderte Treffen Schojgus mit Li sowie den Ministern aus Namibia, Frans Kapofi, der Mongolei, Gürsediin Saikhanbayar, und Vietnam, Phan Van Giang, berichtete, wobei der Gastgeber jeweils alte Freundschaften und neue Perspektiven der Zusammenarbeit pries, fehlten Bilder eines gesonderten Treffens Schojgus mit Chrenin. Dem belarussischen Militär wird in Moskau traditionell keine bedeutende Rolle zugemessen.

Der Gast aus Minsk echote in seiner Rede die Kremldarstellung vom Kampf gegen „moderne Neokolonisatoren“ und machte auch Belarus als deren Opfer aus. So sagte Chrenin mit Blick auf Exilanten in Ländern wie Polen und Litauen, die Nachbarn bildeten „aus Belarus geflüch­tete Verbrecher“ zu „bewaffneten Kämpfern“ für „Attacken auf den belarussischen Staat“ aus.

Chrenin sprach von einer „Möglichkeit einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO“ und beteuerte, die belarussische Armee sei „bereit, jedem Widerstand zu leisten“. Er erwähnte nicht, dass seine kriegsunerfahrenen Soldaten dabei nun offiziell von Wagner-Milizionären trainiert werden, die Machthaber Alexandr Lukaschenko nach dem Aufstand vom 24. Juni nach Belarus eingeladen hat. Das mochte Rücksicht auf den Gastgeber geschuldet sein: Der Aufstand hatte sich zuvorderst gegen Schojgu gerichtet.