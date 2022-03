Krieg um die Ukraine : Moskaus Masche mit den Chemiewaffen

Der Informationskrieg geht weiter. Die amerikanische Regierung hat Moskau vorgeworfen, mit der Verbreitung von Falschinformationen den Weg dafür zu bereiten, den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter zu eskalieren und chemische oder biologische Waffen einzusetzen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, äußerte am Mittwoch auf Twitter, Russland folge dabei einem klaren Verhaltensmuster – entweder um selbst Massenvernichtungswaffen einzusetzen, oder um einen Angriff durch die Ukrainer vorzutäuschen, um eine Rechtfertigung für die Fortsetzung des Kriegs zu konstruieren.

Psaki reagierte damit auf Vorwürfe Moskaus, wonach die Ukraine mit amerikanischer Hilfe chemische oder biologische Waffen entwickeln soll. Schon seit Jahren kommen aus dem russischen Macht- und Medienapparat Vorwürfe wegen angeblicher „US-Geheimlabore“ in der Ukraine wie auch in Georgien. Dabei ist etwa die amerikanische Zusammenarbeit mit ukrainischen Laboren nicht geheim, sondern offiziell. Es gibt sie schon seit 2005. Nach Angaben der Regierungen in Kiew und Washington geht es darum, Krankheitserreger und Giftstoffe in ukrainischen (nicht amerikanischen) Einrichtungen zu sichern und eine friedliche Forschung und Impfstoffentwicklung zu ermöglichen.

Die Behauptungen über ein geheimes militärisches Programm sind nun wieder aufgegriffen worden. Am Dienstag warf das russische Außenministerium der Ukraine vor, „mit Unterstützung der Vereinigten Staaten“ biologische Waffen entwickelt zu haben; dies sei im Rahmen der „Spezialoperation“, wie der Krieg in der Ukraine von Moskau genannt wird, entdeckt worden. Das „Kiewer Regime“ habe Spuren des „Programms“ vernichtet. Am Mittwoch behauptete russische Verteidigungsministerium dann, dass rund 80 Tonnen Ammoniak ins Gebiet Charkiw gebracht worden seien. Ukrainische „Nationalisten“ wollten damit einen „Chemieangriff“ verüben, als „Provokation“, und dann Russland beschuldigen, „Chemiewaffen einzusetzen“.

Am Donnerstag berief sich das Verteidigungsministerium auf „Dokumente“, die zeigten, Amerika habe noch in diesem Jahr in der Ukraine „geplant, mit Krankheitserregern von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien zu arbeiten“, um „die afrikanische Schweinepest und Milzbrand“ zu übertragen. Zudem hieß es, Washington und seine Verbündeten wollten Kampfstoffe schaffen, die „verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen treffen können“. Das soll offenkundig insinuieren, die Amerikaner wollten einen Kampfstoff schaffen, der sich gegen ethnische Russen richtet, und birgt Anklänge an Präsident Wladimir Putins Vorwürfe zu einem „Genozid“ an Russen.

Die Geschichte steht indes in Widerspruch zu Putins Aussage, Ukrainer und Russen seien „ein Volk“, aus der logischerweise folgen sollte, dass ein Kampfstoff, der sich gegen Russen richtet, auch vor Ukrainern nicht Halt machen würde. Aber auch Außenminister Sergej Lawrow behauptete am Donnerstag nach seinem Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba im türkischen Antalya, das Pentagon habe „militärbiologische Laboratorien“ in der Ukraine gegründet, um „biologische Waffen“ zu schaffen, die „ethnisch orientiert“ sein sollten.

Psaki nannte die Vorwürfe eine offensichtliche Masche Moskaus. Nun, da Russland diese Falschinformationen in die Welt gesetzt habe, die anscheinend auch von Peking unterstützt würden, müsse man genau beobachten, ob Moskau chemische oder biologische Waffen einsetze oder aber mit Täuschungsmanövern versuche, die Ukraine für den Einsatz dieser Waffen verantwortlich zu machen. Ned Price, der Sprecher des State Department, wies die Anschuldigungen Moskaus ebenfalls als „kompletten Unsinn“ zurück. Die Vereinigten Staaten betrieben keine Labore für biologische oder chemische Waffen in der Ukraine und respektierten die internationalen Verträge zu Massenvernichtungswaffen vollumfänglich. Auch UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte in New York, der Weltgesundheitsorganisation seien „keine Aktivitäten der ukrainischen Regierung bekannt, die ihren internationalen Vertragsverpflichtungen widersprechen, einschließlich chemischer oder biologischer Waffen.“

Moskaus Anschuldigungen sind auch vor dem Hintergrund der strategischen Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte bei ihrem Angriffskrieg zu sehen. Nach Einschätzung der amerikanischen Nachrichtendienste hat der Kreml den militärischen Widerstand der ukrainischen Streitkräfte unterschätzt und zudem mit Problemen in der eigenen Truppe zu kämpfen. Die ursprüngliche Erwartung, es werde einen kurzen Feldzug und ein schnelle Einnahme Kiews geben, trat nicht ein. Die amerikanischen Dienste rechnen daher mit einer Eskalation durch Moskau. Es gibt Befürchtungen, nach einer Einschließung der Hauptstadt Kiew oder anderer Metropolen wie Charkiw oder Dnipro könnte es zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen kommen. So könnte Moskau intensive Häuserkämpfe mit hohen Verlusten auf der eigenen Seite zu vermeiden versuchen.

Es gibt ein Muster dafür, dass es Moskau, wie Washington fürchtet, um mehr als bloße Kriegsrechtfertigung geht und womöglich ein eigener Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen vorbereitet wird, für den dann ukrainische „Nationalisten“ verantwortlich gemacht werden könnten: In Syrien hat Russland immer wieder die Kräfte des verbündeten Assad-Regimes in Schutz genommen und für Chemiewaffeneinsätze respektive deren „Inszenierungen“ Aufständische verantwortlich gemacht.