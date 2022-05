Waffenlieferungen für Kiew : Die unergründlichen Wege der Haubitzen

Aktualisiert am

Russland greift gezielt die Bahninfrastruktur der Ukraine an, um westliche Waffenlieferungen zu stoppen. Doch im Pentagon heißt es, alles laufe weiter nach Plan. Wie kann das sein?

Seit voriger Woche greifen die russischen Streitkräfte gezielt Infrastrukur in der Ukraine an, über die westliche Waffenlieferungen ins Land kommen und dort verteilt werden können. Zuletzt richteten sich diese Angriffe mit Bombern, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen vor allem gegen das Schienennetz.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Am Mittwoch seien sechs Bahnhöfe getroffen worden, teilte Alexander Kamyschin mit, der Direktor der ukrainischen Eisenbahn. Dabei sei „schwerer Schaden“ entstanden, aber niemand verletzt worden. Am Vortag hatte Russland 18 Marschflugkörper auf acht Regionen des Landes gefeuert und dabei nach ukrainischen Angaben drei Umspannwerke schwer beschädigt, die das Bahnnetz mit Strom versorgen. Die Ziele lagen im Osten, in der Mitte und im Westen des Landes.