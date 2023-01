Russische Angriffe auf Ukraine : Tote und Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro

Zahlreiche Regionen in der Ukraine stehen am Samstag unter russischem Raketenbeschuss, vielerorts kommt es zu Stromausfällen. Die Debatte um Leopard-Lieferungen erhält durch die britische Ankündigung neues Futter.

Zerstörte Wohnhäuser in der ukrainischen Stadt Dnipro nach einem russischen Raketenangriff am Samstag Bild: AP

Das russische Militär hat am Samstag zahlreiche Regionen in der Ukraine mit Raketen beschossen. Nach vereinzelten Angriffen am Vormittag verstärkte Moskau den Beschuss im Laufe des Tages deutlich. Im ganzen Land gelte Luftalarm, teilten die ukrainischen Behörden mit. Neben Regionen wie Odessa im Süden, Charkiw im Osten und Lemberg im Westen war einmal mehr auch die Hauptstadt Kiew betroffen. Angesichts der russischen Raketenangriffe rief das Präsidentenbüro in Kiew die Menschen am Samstag auf, Schutz zu suchen

In der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach vorläufigen Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei einem Raketeneinschlag in einem bewohnten Hochhaus getötet worden. Mindestens 60 Menschen wurden verletzt, darunter 12 Kinder, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Zuvor war von 27 Verletzten die Rede gewesen. Rettungskräfte zogen die Menschen aus den Trümmern des teils eingestürzten Hauses. Insgesamt seien 72 Wohnungen zerstört worden, in denen zwischen 100 und 200 Menschen gemeldet gewesen seien.

Rettungskräfte zogen die Menschen aus den Trümmern des teils eingestürzten Hauses. Dort signalisierten verschüttete Bewohner nach ukrainischen Medienberichten auch mit ihren Taschenlampen an Mobiltelefonen, wo sie sich unter den Trümmern befanden, um gerettet zu werden. Viele schrien auch, wie auf Video in sozialen Netzwerken zu hören war.

Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentliche Fotos und Videos von dem in Trümmern liegenden Gebäude. Der Leiter des Präsidialamts in Kiew, Andrij Jermak, zeigte sich entsetzt: „Russen sind Terroristen, die bestraft werden für alles. Alle - ohne Ausnahme.“ Er sagte, dass Flugabwehr und Luftstreitkräfte ihre Arbeit erledigten. „Wir werden zurückschlagen“, sagte er. Der Feind ändere seine Taktik nicht und setze seine Schläge gegen die zivile Infrastruktur fort.

Behörden berichteten auch von neuen gezielten Angriffen auf die Energie-Infrastruktur. Vielerorts kam es zu Stromausfällen, die Menschen saßen im Dunkeln. Es waren die ersten Angriffe dieser Art seit dem Jahreswechsel.

Zuvor hatten die ukrainischen Luftstreitkräfte vor möglichen neuen Angriffen gewarnt. Demnach waren zahlreiche Langstreckenbomber vom Typ Tupolew Tu-95 tagsüber in der Luft. Im Schwarzen Meer hatten zudem russische Kriegsschiffe Stellung bezogen, von denen ebenfalls immer wieder Raketen abgefeuert werden. Bereits am Morgen gingen nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko Raketentrümmer in der Hauptstadt nieder. Ein Brand in einem unbewohnten Gebäude wurde gelöscht. Am Nachmittag berichteten Medien von einer Rauchwolke am Hauptbahnhof der Millionenmetropole.

Nach Angaben der Ukraine dauern die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Soledar an. Soledar werde noch immer vom ukrainischen Militär kontrolliert, erklärte der von der Ukraine eingesetzte Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko. Es gebe Kämpfe auf den Straßen und außerhalb der Stadt. Russische Truppen erlitten bei versuchten Vorstößen hohe Verluste. Russland hatte am Donnerstagabend erklärt, es habe die Stadt erobert. Zuvor hatte bereits die Södnertruppe „Wagner“ für sich beansprucht, die Stadt eingenommen zu haben.