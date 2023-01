Russlands Krieg : Mit Flugabwehr und Vorschlaghammer

Russland spielt die Bedeutung neuer Waffen für Kiew herunter. Unterhalb Putins werden die Drohungen jedoch immer schriller. Und in Moskau bringt man Flugabwehrsysteme in Stellung.

Sieg und Untergang, beides zugleich wird gerade in Russland beschworen. Am Mittwoch zog Wladimir Putin eine Linie vom Durchbruch der deutschen Blockade von Leningrad vor 80 Jahren zum eigenen aktuellen Krieg. Russlands Sieg gegen ein ukrainisches „Neonazi-Regime“ sei „un­ausweichlich“, sagte der Präsident in ei­ner Sankt Petersburger Rüstungsfabrik. Nach russischer Darstellung sind die sich einer gerechten russischen Abwehr wi­ders­etzende Ukraine und deren „west­liche Kuratoren“ schuld an allen Kriegsopfern.

Dem entsprach, was Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, am Freitag zum Ramsteiner Treffen der Unterstützer der Ukraine sagte. Westliche Panzerlieferungen könnten „nichts grundsätzlich än­dern“ daran, dass Russland weiter vorstoßen und seine Ziele erreichen werde. Sie schüfen nur neue „Probleme für die Ukraine und das ukrainische Volk“. Im Westen gebe es einen „dramatischen Irrglauben, dass die Ukraine irgendeinen Erfolg auf dem Schlachtfeld haben könnte“.