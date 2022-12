Angriffe auf die Infrastruktur : Russland brüstet sich mit der neuen Angriffswelle

Am Donnerstag feuerte die russische Armee zahlreiche Raketen auf die zivile ukrainische Energieinfrastruktur. Obwohl die Luftabwehr viele abfangen konnte, gab es auch in Kiew Verletzte und Zerstörungen.

Am Donnerstag hat die russische Ar­mee massenhaft Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Die Angriffe waren abermals gegen die zivile Infrastruktur des Landes ge­richtet. Bereits am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag hatte es Drohnenangriffe auf Städte in mehreren ukrainischen Regionen gegeben. Donnerstagfrüh gab es dann in der ge­samten Ukraine Luftalarm. Später war von insgesamt drei Angriffswellen die Rede, die mehr als fünf Stunden an­dauerten.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hatte auf Twitter zunächst von mehr als 120 Raketen ge­sprochen, die auf das ukrainische Territorium abgefeuert worden seien. Später sprach der ukrainische Generalstab von 69 Raketen, 54 davon seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Einschläge gab es unter anderem in den Regionen Charkiw, Odessa, Lwiw und Iwano-Frankiwsk. Nach ukrainischen Angaben setzten die russischen Streitkräfte auch diesmal wieder S-300-Flugabwehrraketen zur Be­kämpfung von Bodenzielen ein.

Millionen Menschen ohne Strom

Die Raketen und Marschflugkörper wurden offenbar sowohl von Bombern als auch von Schiffen im Schwarzen Meer abgefeuert. Behörden teilten mit, dass allein in der Hauptstadt Kiew 16 Raketen durch die Flugabwehr ab­gefangen wurden. Durch herabstürzende Raketenteile seien jedoch mehrere Zivilisten verletzt sowie Gebäude und Fahrzeuge beschädigt worden.

We­gen der Angriffe blieben Millionen Menschen zeitweilig ohne Strom. Oft musste kritische Infrastruktur auf den Generatorenbetrieb umgestellt werden. Behördenangaben zufolge waren nach den Angriffen etwa neunzig Prozent des Stadtgebiets von Lwiw ohne Strom.

Russland brüstete sich mit den An­griffen auf die zivile Infrastruktur des Nachbarlandes. Der Kreml stellt sie als Vergeltung für vermeintliche „Terrorangriffe“ Kiews dar, etwa auf die Krimbrücke. Das russische Verteidigungsministerium verbreitete am Donnerstag ein Bild, auf dem ein aufsteigender Marschflugkörper zu sehen ist. Das Bild ist mit der Aufschrift „Kalibr ge­hen niemals aus“ versehen.

Westliche Geheimdienste und Beobachter sprechen schon seit Monaten davon, dass Russlands Vorräte an Raketen und Präzisionsmunition, etwa Lenkwaffen des Typs „Kalibr“, zur Neige gehen würden. Russland hat Informationen über einen angeblichen Mangel an Raketen stets dementiert.

Raketenteile schlagen in Belarus ein

Bereits seit Oktober greift Russland die ukrainische Infrastruktur wie heute in massiven Angriffswellen an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Tagen vor drohenden neuen Attacken gewarnt.

Derweil hat die russische Flug­abwehr im südrussischen Gebiet Saratow nach Behördenangaben nahe dem Militärflugplatz Engels-2 eine Drohne abgeschossen. „Auf dem Gebiet des Landkreises ist die Flugabwehr aktiv geworden. Ein unbekanntes Objekt wurde zerstört“, teilte Gouverneur Roman Busargin am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal mit. Der Militärflugplatz, auf dem Russland strategische Bomber für Raketenangriffe auf die Ukraine stationiert, wurde zuvor im Dezember bereits zweimal angegriffen.

Nach dem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Angriffe berichtete Belarus über den Fund einer Rakete auf seinem Staatsgebiet. Das belarussische Verteidigungsministeri­um teilte mit, dass die Luftverteidigungskräfte heute gegen zehn Uhr ein Luftziel getroffen haben: „Im Zuge der Verifikationsmaßnahmen wurde vorläufig festgestellt, dass die Trümmer zu einer vom Territorium der Ukraine aus abgefeuerten Flugabwehrlenkwaffe S-300 gehören.“Die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete, dass die Rakete womöglich bei einem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr auf das Gebiet von Belarus gelangt sei. Im November gab es in Polen einen ähnlichen Vorfall.