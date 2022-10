Erfolg für ukrainische Armee : Russland gibt strategisch wichtige Stadt Lyman auf

Russland hat im Krieg in der Ukraine einen weiteren schweren Rückschlag erlitten. Wegen der Gefahr einer Einkesselung zogen sich Moskaus Truppen aus Lyman zurück. Die Ukraine hat nun freie Bahn in weite Teile von Donezk.

Russland hat in einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Samstag in Moskau. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen.

Zunächst hatte es nach ukrainischen Angaben so ausgesehen, als säßen die russischen Truppen fest. „Die Okkupanten haben ihre Führung gebeten, nach Möglichkeit herauszukommen, woraufhin sie eine Abfuhr erhielten“, teilte der Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstagmorgen mit. „Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen.“ Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Krieg, sagte Hajdaj.

Für Moskau ist der Rückzug aus Lyman ein abermaliger schwerer Rückschlag in der seit mehr als sieben Monaten andauernden Invasion. Russische Truppen hatten Lyman, wo vor Kriegsausbruch 20.000 Menschen lebten, im Mai eingenommen. Seitdem hat Russland die Stadt zu einem militärischen Logistik- und Transportzentrum ausgebaut. Nun, da die Stadt wieder in Händen Kiews ist, ist der Weg für die ukrainischen Truppen frei bis tief in die übrigen Teile von Donezk, das zusammen mit Luhansk den Donbass bildet. Teile der Gebiete kontrollieren seit 2014 prorussischen Separatisten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag die besetzten Teile der Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson unter internationalem Protest annektiert. Kein Staat erkennt diesen Bruch des Völkerrechts an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angekündigt, alle besetzten Territorien zu befreien. Er setzt dazu auf schwere Waffen des Westens und auf Militärberater der NATO-Staaten.