Riesige Panzersperren : Russland errichtet „zweite Verteidigungslinie“ in der Ostukraine

Die russischen Truppen ziehen im Osten der Ukraine offenbar eine weitere Verteidigungslinie. Wie die CNN am Samstag auf Grundlage von Satellitenbildern des Unternehmens Maxar Technologies berichtete, wurde vor der von Russland besetzten Stadt Hirske eine fast zwei Kilometer lange Befestigung aufgebaut. Hirske liegt etwa 70 Kilometer westlich von Luhansk, der Hauptstadt des gleichnamigen unlängst von Russland annektierten Gebiets.

Die Befestigung besteht aus vier Reihen Betonpyramiden, die ukrainische Panzer und andere Fahrzeuge aufhalten soll. Hinter den Panzersperren wurde ein tiefer Graben ausgehoben. Die Verteidigungslinie liegt ein gutes Stück hinter der aktuellen Front, die etwa 50 Kilometer weiter westlich bei Bachmut verläuft. Auch konzentrieren sich die Versuche der Ukraine, besetzte Gebiete zu befreien, derzeit auf den Süden. Zvezda TV, das vom russischen Verteidigungsministerium betrieben wird, nannte die Befestigung eine „zweite Verteidigungslinie“ für den Fall, dass ukrainische Truppen versuchen sollten, in das Gebiet vorzudringen.

Russische Medien taufen die Befestigung „Wagner Linie“

Nach Sichtung ergänzender Satellitenbilder der Europäischen Weltraumorganisation kommt CNN zu dem Schluss, dass der Graben in zwei Phasen ausgehoben worden sein muss, zunächst vom 25. September an und dann zwischen dem 30. September und dem 5. Oktober. Russische Medien tauften die Befestigung in Anspielung auf die berüchtigte russische Söldnertruppe, die für den Bau verantwortlich sein soll, „Wagner Linie“.

Die Befestigung mit einer Länge von nicht einmal zwei Kilometern ließe sich von ukrainischen Truppen wohl problemlos umfahren. Nach russischen Medienberichten soll die Söldnertruppe „Wagner“ die Verteidigung aber noch deutlich ausbauen. Nach einer Berechnung von CNN entspräche das ausgegeben Ziel eine Gesamtlänge von mehr als 200 Kilometern. Die Sichtung weiterer Satellitenbilder habe aber keine Hinweise auf entsprechende Bauarbeiten gezeigt.