Moskau droht der Ukraine : Vergeltung für das gesunkene Flaggschiff

Russland trauert. „Man findet keine Worte, es zerreißt einem das Herz, er war Teil von Sewastopol“, sagte Jeka­terina Altabajewa, Mitglied des Parlamentsoberhauses für die Hafenstadt auf der annektierten ukrainischen Krim. „Wir werden natürlich darüber nachdenken, wie das Andenken verewigt werden kann.“ Altabajewa sprach über den Raketenkreuzer Moskwa (Moskau). Für das russische Publikum fiel dieses Flaggschiff der in Sewastopol be­heimateten Schwarzmeerflotte einer Kom­bination von Schicksalsschlägen zum Opfer. In der Nacht auf Donnerstag berichtete das Verteidigungsministerium über ein Feuer an Bord, dessen Ursache noch geklärt werde, infolgedessen „Munition detoniert“ sei und das Schiff „ernsthafte Schäden“ davongetragen habe.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Später trug es nach, die Moskwa schwimme noch, werde in ei­nen Hafen geschleppt. Die Waffen­systeme an Bord – der Kreuzer soll mit Antischiffsraketen, Torpedos und S-300-Flugabwehrraketen bestückt ge­wesen sein – seien nicht beschädigt. Am Donnerstagabend teilte das Ministerium jedoch mit, während des Schleppvorgangs sei die Moskwa in „stürmischer Aufwallung des Meeres“ gesunken.