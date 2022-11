Ukrainekrieg : Putins Ziele im Weltraum

Russland droht in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nun auch den Weltraum als Schlachtfeld in den Blick zu nehmen. Ein ranghoher Beamter des russischen Außenministeriums sagte in der ver­­gangenen Woche bei den Vereinten Nationen in New York, kommerzielle Satelliten, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten genutzt würden, könnte Moskau als „legitimes Ziel“ an­sehen. Er bezeichnete die Unterstützung der Ukraine durch private Firmen als „Provokation“ und „gefährlichen Trend“.

Die Ukraine ist in ihrer Abwehr der russischen Aggression auf die Dienste privater Satellitenanbieter angewiesen. Der Zugang zum Internet und die Kommunikation finden zu einem großen Teil über Starlink-Satelliten des Unternehmens SpaceX von Elon Musk statt. Die Überwachung des Schlachtfelds und die Auswahl von Zielen setzen auf Satellitenbilder, die von Unternehmen wie Maxar geliefert werden.