Beitritt Finnlands : Wie reagiert Russland auf die NATO-Norderweiterung?

Am Sonntag haben sie es persönlich und offiziell verkündet. Es ist 13 Uhr finnischer Zeit, als Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin im Präsidentenpalast in Helsinki vor die Kameras treten. Am Donnerstag noch hatten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung geschrieben, dass Finnland unverzüglich einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen solle. Es war ihre Meinung und Schlussfolgerung nach intensiven Wochen der Debatte im Land über einen NATO-Beitritt.

Am Sonntag nun stehen Niinistö und Marin da und verkünden, dass Finnland den Mitgliedsantrag einreiche. Sie sprechen von einem „historischen Tag“, von einem neuen Zeitalter, das beginne. „Diese Entscheidung wird unsere Sicherheit stärken, nicht schwächen“, sagt Marin.