Einer der bekanntesten russischen Militärblogger in der Ukraine ist am Sonntag nach Behördenangaben bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getötet worden. Bei dem Opfer handele es sich um den Blogger Wladlen Tatarski, teilte das russische Innenministerium mit. Der Befürworter der russischen Offensive in der Ukraine sei für Kiew „gefährlich“ gewesen und „in Erfüllung seiner Pflicht“ gestorben, erklärte das russische Außenministerium.

Mindestens 25 Verletzte

Laut dem russischen Innenministerium erhielt die Polizei im Stadtteil Wasileostrowski um 18.13 Uhr (Ortszeit, 17.13 Uhr MESZ) Informationen, dass in einem Café am Uniwersitetskaja-Ufer ein Sprengsatz explodiert sei. Der Gouverneur von St. Petersburg vermeldete im Onlinedienst Telegram 25 Verletzte, von denen 19 ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Das für schwere Verbrechen zuständige Ermittlungskomitee teilte mit, es seien Mordermittlungen eingeleitet worden. Es würden „alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die beteiligten Personen zu identifizieren“. Die Straße vor dem Gebäude wurde nach der Explosion abgeriegelt, ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah etwa 20 Polizeiautos, sechs Krankenwagen und mehrere Feuerwehrautos.

Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte eine Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden, nach deren Angaben die Explosion durch einen selbstgebauten Sprengsatz ausgelöst wurde. Dieser habe sich in einer Figur befunden, die dem Militärblogger als Geschenk überreicht worden sei.

Der Gründer der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, meldete die Einnahme der als strategisch geltenden Stadt Bachmut. Seine Truppen hätten auf dem Verwaltungsgebäude der Stadt die russische Flagge gehisst, sagte Prigoschin in einer Audiobotschaft, die sein Pressedienst auf Telegram veröffentlichte. „Aus rechtlicher Sicht ist Bachmut eingenommen.“ Von ukrainischer Seite gab es jedoch keine Hinweise darauf, dass Bachmut in russische Hände gefallen war. In der Vergangenheit hatten sich ähnliche Äußerungen des Söldner-Chefs zum Kampfgeschehen mitunter als voreilig erwiesen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Ansprache, die militärische Lage um Bachmut sei „besonders aufgeheizt“. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden ihre Stellungen in der Stadt weiter verteidigen, während die russischen Streitkräfte bei ihren Angriffen kaum Rücksicht auf Verluste nähmen. „Die Situation in Bachmut bleibt angespannt“, teilte sie auf Telegram mit.

Die Kämpfe haben sich nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow auf das Stadtzentrum ausgeweitet. Die russischen Streitkräfte hätten das Metallwerk Azom erobert, das die ukrainischen Truppen tagelang verteidigt hätten. „Der Feind greift das Stadtzentrum von Norden, Osten und Süden her an und versucht, die Stadt vollständig unter seine Kontrolle zu bringen“, sagte Schdanow in einem auf YouTube veröffentlichten Video.