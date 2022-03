Atomanlage : Russische Truppen ziehen aus Tschernobyl ab

Die rings um das Atomkraftwerk Tschernobyl konzentrierten russischen Truppen haben nach Angaben des staatlichen ukrainischen Konzerns Energoatom am Donnerstag damit begonnen, in Richtung Belarus abzuziehen. Nach diesen Angaben haben die Besatzer den bevorstehenden Rückzug dem ukrainischen Personal, das über die Sicherheit der Anlage wacht, schon am Morgen mitgeteilt. Von Anzeichen für einen bevorstehenden Rückzug aus dem Gebiet um das 1986 havarierte Kraftwerk hatten zuvor auch schon das amerikanische Verteidigungsministerium und das ukrainische Militär berichtet.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Die russischen Truppen hatten das Gebiet um die Reaktorruine, die im Jahr 2000 regulär abgeschalteten Reaktoren und das Atommülllager schon in den ersten Kriegstagen besetzt. Die Situation in Tschernobyl hatte international große Besorgnis hervorgerufen, weil die Anlagen zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten waren und weil die russischen Truppen dem Personal seit Ende Februar nur einmal eine teilweise Rotation erlaubt hatten. Zudem war über Brände in der seit 1986 radioaktiv verseuchten Sperrzone um Tschernobyl berichtet worden.

Konvoi aus Mariupol am Freitag geplant

Laut Energoatom haben die russischen Truppen in einigen der am stärksten verseuchten Gebiete Schützengräben gegraben. Nach Angaben von Energoatom sind unter den russischen Soldaten zahlreiche Anzeichen von Strahlenkrankheiten aufgetreten. Es habe deshalb in der Truppe fast einen Aufruhr mit der Forderung gegeben, das Gebiet zu verlassen. In sozialen Medien wurden am Donnerstag Bilder verbreitet, die angeblich medizinischen Spezialfahrzeuge zeigen, mit denen verstrahlte Soldaten aus dem Gebiet gebracht worden sein sollen.

Nach Angaben des Roten Kreuzes soll an diesem Freitag ein Konvoi von Bussen Einwohner von Mariupol aus der eingeschlossenen und durch den Beschuss der russischen Streitkräfte weitgehend zerstörten Stadt bringen. In Mariupol sollen noch etwa 170.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen ausharren. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk hatte am Donnerstagvormittag mitgeteilt, dass Russland sich zur Öffnung eines humanitären Korridors in die von der Ukraine kontrollierten Gebiete bereit erklärt habe. Aus dem Süden der Ukraine meldeten die ukrainischen Streitkräfte die Rückeroberung mehrerer Ortschaften.