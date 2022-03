Widerstand im Fernsehen : Die russische Heldin der Wahrheit

Marina Owsjannikowa hat ein Zeichen gesetzt. Doch um die öffentliche Meinung in Russland zu ändern, müssten viele so mutig sein wie sie.

Helden der Arbeit, auch der propagandistischen, bekommen in Russland einen Orden. Die Heldin der Wahrheit, die im Fernsehen gegen den Krieg in der Ukraine und die Lügen des Regimes über ihn protestierte, wurde abgeführt und zu einer Geldbuße verurteilt. Das muss noch nicht die ganze Strafe gewesen sein. Sie wird das gewusst haben. Doch offensichtlich wollte sie sich nicht in die innere Emigration zurückziehen, sondern ein Zeichen setzen gegen den Kriegskurs des Kremls und gegen den Apparat, der ihm dabei bedingungslos folgt.

Dieser einsame Akt des Widerstands war so gut platziert, dass er vom Regime nicht totgeschwiegen werden konnte. Wird er Einfluss auf die öffentliche Meinung in Russland haben?

Das Staatsfernsehen bombardiert seine Zuschauer tagtäglich ausschließlich mit Kreml-Propaganda. Es gibt kaum noch Möglichkeiten im Land, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren. Daher erfährt die große Mehrheit der Russen weder die Wahrheit über den Krieg, der in ihrem Namen geführt wird, noch darüber, welche Schande Putin mit ihm über Russland bringt, dem er Ruhm und Respekt verschaffen wollte.

Die Russen sehen und spüren schon die Folgen der Sanktionen. Bislang scheinen sie aber dem Regime zu glauben, der Westen verfolge damit nur sein altes Ziel, Russland niederzuhalten. Es müssten viele so mutig sein wie Marina Owsjannikowa, um Sichtweisen zu ändern, die Putin und seine willigen Helfer den Russen über Jahrzehnte eingebläut haben.