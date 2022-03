Kirchen und Ukraine-Krieg : Kein Gebet mehr für den Patriarchen

Juden und Muslime in der Ukraine bekunden besonders deutlich ihre Loyalität zum Staat. Aber auch in der moskautreuen orthodoxen Kirche ­brodelt es: Gläubige nehmen es nicht hin, dass das russisch-orthodoxe Patriarchat Putin unterstützt.

Der Angriff Russlands hat in der Ukraine alle Religionsgemeinschaften aufgeschreckt. Mehrere Geistliche sind mit emotionalen Videos an die Öffentlichkeit gegangen. So etwa der Rabbiner der Brodskij-Synagoge im Zentrum von Kiew. Er setzte sich mit einer Thorarolle im Arm in seine Synagoge und sprach in seiner Muttersprache Russisch in die Kameras: „Ich heiße Mosche Asman. Ich bin in Leningrad (heute St. Petersburg) geboren. Mein Vater hat als Kind die ganze Blockade erlebt. Er hat mir erzählt vom Horror des Hungers und der Bombardierung.“

Die Leningrader Blockade, der Versuch der Wehrmacht, die weitgehend umzingelte Großstadt auszuhungern, ist bis heute eines der Sinnbilder der Grausamkeit der Nazis; die Familie des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Blockade selbst durchlitten. Jetzt wendet sich Asman an die Juden Russlands und an alle russischen Menschen: „Stoppt den Krieg!“ „Ich werde meine Gemeinde nicht verlassen“, sagt der Rabbiner. „Ich hätte in meinen schlimmsten Träumen nicht gedacht, dass ich eines Tages unter den Geschossen Russlands sterben könnte!“ Er sei bereit dazu.