Angriff auf Kiews Symbole : Raketen auf Kirchen und Klöster?

Am Dienstag haben in Kiew Raketen die Gedenkstätte für eine der schlimmsten Mordstätten des Holocaust getroffen. Seither fürchtet man, dass Russland alles angreift, was den Ukrainern heilig ist.

Beten für den Frieden: Ukrainische Religionsvertreter am Mittwoch in der Sophienkathedrale in Kiew Bild: EPA

Als die russischen Streitkräfte am Dienstag angekündigt haben, Ziele des ukrainischen Geheimdienstes mitten in Kiew mit Raketen anzugreifen, ist das in der ukrainischen Hauptstadt auch als Anschlag auf das Herz der ukrainischen Kultur und auf das Christentum in der Ukraine verstanden worden. Denn schräg gegenüber vom Hauptsitz des Geheimdienstes in der Wolodymyrska-Straße 33, einem klassizistischen Gebäude vom Anfang des 20. Jahrhunderts, befindet sich die Sophienkathedrale, eine der ältesten Kirchen der Ukraine. Der Abstand ist so gering, dass beim Einschlag einer Rakete im Gebäude des Geheimdienstes schwere Schäden an der beeindruckenden Kirche aus dem 11. Jahrhundert mit ihren vielen Türmen und goldenen Kuppeln und prachtvollen Mosaiken so gut wie sicher wären. Und nur eine kleine Abweichung der Rakete vom Ziel könnte sie ganz zerstören.

Die Sophienkathedrale war die Hauptkirche der Fürsten von Kiew im frühen Mittelalter. Sie ist ein herausragender Teil jener Geschichte, wegen der Russlands Präsident Wladimir Putin – darin russischen Historikern aus dem 19. Jahrhundert folgend – behauptet, Russen und Ukrainer seien ein Volk und Kiew sei die Mutter aller russischen Städte: Die Taufe der Menschen in dem als Kiewer Rus bezeichneten Fürstentum im Jahr 988 gilt in dieser Tradition als Beginn des christlichen russischen Staats. Doch in der Kirche fand Ende 2018 auch jener Synod der ukrainisch-orthodoxen Kirche statt, in dem diese ihre Loslösung vom Moskauer Patriarchat beschloss. Die russische Regierung protestierte heftig gegen diesen Schritt, in den russischen Staatsmedien war damals so viel von der Gefahr blutiger Auseinandersetzungen um einzelne Kirchengebäude die Rede, dass manche fürchteten, es könnte tatsächlich zu Gewalt kommen.

Gezielte Angriffe auf Selbstbewusstsein der Ukrainer?

Lange waren viele Ukrainer überzeugt, dass Putin es nicht wagen werde, solche herausragenden Stätten anzugreifen. Doch unter dem Eindruck des Raketenbeschusses und der Luftangriffe auf Wohnhäuser in den vergangenen Tagen ändert sich das gerade. Telefoniert man mit Menschen in Kiew, dann hört man sogar die Vermutung, Russland könne solche Orte sogar gezielt angreifen, um das Selbstbewusstsein der Ukrainer zu zerstören. Schließlich hat er in seiner Rede am Montag voriger Woche bei der Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ im Donbass ihnen ihre eigenständige Geschichte und das Recht auf selbständige Existenz abgesprochen.

Von der Gefahr einer Zerstörung der Sophienkathedrale sprach am Mittwoch auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der Grund dafür waren die Raketen, die am Dienstag an einer Stelle von ganz besonderer Bedeutung eingeschlagen sind. Während des Beschusses des nahe gelegenen Fernsehturms trafen sie die Gedenkstätte Babyn Jar. Dort haben die deutschen Besatzer im September 1941 innerhalb von zwei Tagen mehr als 30.000 Kiewer Juden erschossen. „Was für ein Mensch muss man sein, um einen solchen Ort zur Zielscheibe für Raketen zu machen? Ihr tötet die Opfer des Holocausts ein zweites Mal“, sagte Selenskyj in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Videoansprache. „Ein solcher Raketenschlag zeugt davon, dass für viele Menschen in Russland unser Kiew vollkommen fremd ist. Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte. Aber sie haben den Befehl, unsere Geschichte wegzuwischen.“