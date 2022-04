Rätsel um russisches Schiff : Putins Versprechen und das Ende der Moskwa

Es gibt weiter keine Anzeichen dafür, dass die Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, am vergangenen Donnerstag in stürmischer See gesunken ist. So hat es das Verteidigungsministerium in Moskau dargestellt – und auf diese Weise Berichte, der schwer bewaffnete Raketenkreuzer sei von zwei ukrainischen „Neptun“-Antischiffsraketen getroffen worden, nicht direkt zurückgewiesen, aber eine alternative Version des Geschehens präsentiert, die mit einer Explosion von Munition an Bord begann.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Beobachter verweisen jedoch darauf, dass zur fraglichen Zeit kein Sturm den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres aufwühlte. Bisher hat Moskau auch nicht über Seeleute informiert, die durch den Vorfall getötet oder verletzt worden seien oder seither vermisst würden.

Vielmehr hieß es offiziell zunächst, die gesamte Besatzung – vermutlich um die 500 Mann – sei vom Schiff gebracht worden. „Das ist eine Lüge! Eine gemeine und zynische Lüge!“, schrieb dazu Dmitrij Schkrebez im russischen sozialen Netzwerk „VKontakte“ am Sonntag. Sein Sohn Jegor sei im Juni vorigen Jahres in Jalta – einer Hafenstadt im Süden der von Russland annektierten ukrainischen Krim – in den Wehrdienst einberufen worden und habe diesen auf der Moskwa abgeleistet, als Koch, hieß es weiter.

Journalisten stießen auf einen Beitrag in einer Marinezeitung aus dem vergangenen Dezember, in dem Jegor Schkrebez mit Namen und Foto als Schiffskoch auf der Moskwa erwähnt wird. Sein Sohn, schrieb Schkrebez, sei nach „der Tragödie, über die wir die Wahrheit erst noch erfahren müssen“, auf eine Liste von spurlos Verschwundenen gesetzt worden.

Eltern sprechen

Schkrebez spielte an auf ein Versprechen von Präsident Wladimir Putin, der Anfang März nach zahlreichen Berichten über in der Ukraine gefangen genommene russische Wehrdienstleistende gesagt hatte, solche und Reservisten würden nicht im Krieg respektive der, so der Kreml-Titel, „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine eingesetzt.

Mit Blick auf die Marine gibt es auch eine offizielle Erklärung von 2017, dass man auf Kriegsschiffen keine Wehrdienstleistenden einsetzen werde. Schkrebez bat um Weiterverbreitung seines „VKontakte“-Posts, der gewiss, wie ein früherer, gelöscht werde, und schrieb, er werde sein weiteres Leben der Aufgabe widmen, der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen. „Ein Mensch, dem auf so gemeine Weise der Sohn weggenommen wurde, hat vor nichts Angst.“

Russische Journalisten fanden auf „VKontakte“ auch den Post einer Petersburgerin über einen weiteren Wehrdienstleistenden, Mark Tarassow, der auf der Moskwa gedient habe und nun als verschollen gelte. Ukrainische Journalisten berichteten über einen Post zu Ehren des auf der Moskwa getöteten Fähnrichs Iwan Wachruschew; dessen Frau bestätigte ihnen, dass ihr Mann auf der Moskwa umgekommen sei, und sagte, 27 Besatzungsmitglieder seien verschollen.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Die regimekritische Zeitung „Nowaja Gaseta“, die nach ihrer Einstellung in Russland seit Kurzem mit einer „Europa“-Ausgabe online erscheint, veröffentlichte am Sonntag den Bericht einer Russin, deren Sohn ebenfalls als Wehrdienstleistender auf der Moskwa gedient habe. Er ist im Schutze der Anonymität verfasst, offenkundig aus Angst vor Strafverfolgung. Die Frau sagte, ihr Sohn habe überlebt, sie am vergangenen Freitag angerufen und unter Tränen erzählt, dass durch den Raketenangriff, der vom ukrainischen Festland ausgeführt worden sei, „rund 40 Personen“ umgekommen, „sehr viele“ verwundet worden und „einige“ verschwunden seien.

Den Verwundeten seien durch Explosionen Gliedmaßen abgerissen worden, einerseits durch die eingeschlagenen Raketen, andererseits durch „das, was detonierte“. Das würde dafür sprechen, dass es nach dem Einschlag der „Neptun“-Raketen an Bord zu Explosionen von Munition sowie einem Brand kam. Dafür sprechen auch Aufnahmen, die seit Sonntag in sozialen Medien kursieren; sie sollen die dem Untergang geweihte Moskwa zeigen, in ruhiger See und mit aufsteigendem tiefschwarzen Rauch.

Trauergesteck „dem Boot und den Matrosen“ gewidmet

Auch wenn offizielle Bestätigungen fehlen, wurde bei einer Verabschiedungszeremonie in Sewastopol am vergangenen Freitag ein Trauergesteck „dem Boot und den Matrosen“ gewidmet. Zudem traf ein russischer Angriff ausgerechnet das Rüstungswerk nahe Kiew, in dem die „Neptun“-Raketen hergestellt wurden.

Das russische Verteidigungsministerium verbreitete am Samstag Bilder eines Treffens des Kommandeurs der russischen Marine, Nikolaj Jewmenow, mit Männern in schwarzen Matrosenuniformen, bei denen es sich um die Besatzung der Moskwa handele. Dazu hieß es, die Besatzung befinde sich in Sewastopol, dem Heimathafen der Moskwa auf der Krim. Journalisten schätzten die Zahl der gefilmten Matrosen aber nur auf 100 bis 150; wo die übrigen waren, blieb unklar.

Mehr zum Thema 1/

Jewmenow sagte in den Aufnahmen, die Wehrdienstleistenden unter der Besatzung würden, wie es das Gesetz vorsehe, im Mai und Juni entlassen. Auch dies widerspricht Putins Versprechen, keine Wehrpflichtigen gegen die Ukraine einzusetzen. Das dürfte dazu beitragen, dass es dem Kreml darauf ankommen dürfte, gleichsam eine Brandmauer zwischen den Präsidenten und das Ende des Flaggschiffs zu ziehen.

Zumal der Vorgang viele Fragen über die Luftabwehr der Moskwa aufwirft. Am Montag sagte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, über die Aufnahmen, die allem Anschein nach die brennende Moskwa zeigen: „Ja, wir haben diese Bilder wirklich gesehen, können aber nicht sagen, inwieweit sie authentisch sind und der Wirklichkeit entsprechen.“