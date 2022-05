Russische Geheimdienste : Putins fatale Echokammer

„Mariupol in drei Tagen einnehmen, Kiew in fünf“: Eine Recherche zeichnet nach, wie groß in Russlands Geheimdiensten die Wut ist – auf jene Kollegen, die Putin mit gefälligen Informationen in den Ukrainekrieg ziehen ließen.

Wenn eines Tages die Geschichte des Ukrainekrieges geschrieben wird, dürfte die Schilderung der Moskauer Fehleinschätzungen vor dem Überfall am 24. Februar breiten Raum einnehmen. Russische Journalisten versuchen schon jetzt, diesen Aspekt auszuleuchten – aus dem Ausland, denn in der Heimat ist ihre Arbeit unmöglich geworden. Präsident Wladimir Putin sei sich des Sieges sicher gewesen, zitiert Roman Anin vom Investigativportal „Waschnyje Istorii“ (Wichtige Geschichten) in einer am Montag veröffentlichten Recherche einen seiner Gesprächspartner, „weil wir mit Georgien 2008 in einer Woche fertig wurden, die Krim 2014 ohne einen Schuss einnahmen und in Syrien auch recht leicht klarkamen. Und dann, im Jahr 2022, berichten alle, dass man uns in der Ukraine quasi mit Blumen erwartet. Also legte man los.“

Früher recherchierte Anin für die „Nowaja Gaseta“, sein eigenes Projekt gibt es seit 2020. Seit August 2021 gelten er, etliche seiner Kollegen sowie die in Lettland registrierte Herausgebergesellschaft von „Waschnyje Istorii“ als „ausländische Agenten“, das Medium seit Anfang März zudem als „unerwünschte Organisation“. Das ist ein faktisches Tätigkeitsverbot, denn jede Mit- und Zuarbeit ist unter hohen Strafandrohungen verboten. Außerdem ist die Website Istories.media in Russland nun wegen angeblicher Falschinformationen über den Krieg blockiert.

Umso bemerkenswerter ist, dass Anin und seine Kollegen mit rund zehn Quellen in den Geheimdiensten und in Putins Apparat über die Entscheidung des Präsidenten sprechen konnten, wie der – selbst nicht mehr in Russland weilende – Chefredakteur von „Waschnyje Istoriii“ der F.A.Z. berichtet. Die Gesprächspartner hätten alle den „besonderen Wunsch“ dazu gehabt: Sie seien „sehr wütend“ über das Geschehen, die „Dummheit“ und „Unprofessionalität“ des Vorgehens.

„Putin, der am wenigsten informierte Mensch“

Alle Quellen stimmten laut Anin darüber überein, dass die russische Führung davon ausgegangen sei, die eigene Armee werde in der Ukraine nicht auf ernst zu nehmenden Widerstand stoßen. „Die Aufgabe wurde so erteilt: Mariupol in drei Tagen einnehmen, Kiew in fünf“, sagte demnach ein Geheimdienstler. Man setzte offenbar darauf, nach schnellen militärischen Erfolgen in der Ukraine gegen verbliebene Unzufriedene mit Einheiten der Sonderpolizei und der Nationalgarde vorzugehen. Die mobilen Arrestbusse, die jeder kennt, der einmal eine illegale Protestaktion in Russland gesehen hat, waren schon dabei. „Sie haben doch die Bilder ausgebrannter Arrestbusse gesehen? Die glaubten wirklich, dass sie alles schnell einnehmen und dann die Menge mit Schlagstöcken auseinandertreiben“, zitiert Anin einen Spezialkräfteoffizier. Die Entscheidung, die Ukraine zu überfallen, habe Putin getroffen als „der am wenigsten informierte Mensch, der eine solche Entscheidung treffen konnte“.

Russlands Präsident habe in der Corona-Pandemie, wenn überhaupt, nur einen „engsten Kreis“ gesehen, berichtete ein Kremlfunktionär. Das habe die Arbeit sehr erschwert. In Putins Isolation, so Anin, sei es fast unmöglich geworden, dem Präsidenten alternative Standpunkte nahezubringen, die nicht mit denen der Geheimdienste übereinstimmten. Daher habe sich Putin vor allem auf den sogenannten Fünften Dienst verlassen, der im Geheimdienst FSB für „operative Informationen und internationale Verbindungen“ zuständig ist. Das hatten einige russische Medien, allen voran die Geheimdienstfachleute Andrej Soldatow und Irina Borogan, bald nach dem Überfall berichtet und hinzugefügt, dass die Führung des Fünften Dienstes um dessen Leiter, Sergej Besseda, unter Hausarrest gestellt und später in Untersuchungshaft genommen worden sei, weil sich ihre Informationen über die Ukraine als irreführend erwiesen hätten.