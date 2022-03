Moskau verhandelt : Sucht Putin nach einem Weg aus der Sackgasse?

Die russische Armee will von Kiew ablassen. Mit dem Bombardieren anderer ukrainischer Städte wird Putin aber so bald nicht aufhören.

Die Ankündigung Moskaus, seine „militärischen Aktivitäten“ in der Nähe Kiews zu reduzieren, ist keine schlechte Nachricht für die Ukraine und die sie unterstützenden Staaten – wenn es sich nicht wieder um ein Täuschungsmanöver des Kremls handelt. Das Herunterfahren der Angriffe an der Hauptstadtfront würde allerdings auch zu der vorausgegangenen Erklärung passen, wonach die russischen Truppen sich auf die „Befreiung“ des Donbass konzentrieren wollen. Die russische Propaganda begründete das damit, dass wesentliche Kriegsziele der „Sonderoperationen“ erreicht worden seien.

In Wahrheit hat Putin jedenfalls seine angeblichen Ziele ziemlich verfehlt: Kiew wurde nicht „entnazifiziert“. Und die „Demilitarisierung“ führte dazu, dass selbst Deutschland der Ukraine Waffen liefert. Putins Feldzug läuft, anders als behauptet, nicht nach Plan. Die russische Armee hat sich blamiert. Sehr wahrscheinlich rechnete Putin auch nicht damit, dass der Westen seine Drohung wahr machen und auf den Überfall mit massiver wirtschaftlicher Vergeltung antworten würde.

Nur die Wahl zwischen Pest und Cholera

Die behauptete Bereitschaft, zu einer Vereinbarung mit Kiew zu kommen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Putin nach einem Weg aus der Sackgasse sucht, in die er Russland führte. Und aus Sicht der ukrainischen Führung ist alles besser als eine endlose Fortsetzung des russischen Vernichtungskrieges. Mit dem Bombardieren wird Putin aber so schnell nicht aufhören. Die Angriffe auf die Städte sollen Kiew unter Druck setzen, Forderungen zuzustimmen, die für ein souveränes Land – und die westliche Staatengemeinschaft – inakzeptabel sind.

Mehr zum Thema 1/

Putin will der Führung um Selenskyj nur die Wahl zwischen Pest und Cholera lassen in der Hoffnung, dass sie diese nicht übersteht. Oder dass das verwüstete Land zerfällt. In jedem Fall geht es Putin weiter darum zu verhindern, dass aus der Ukraine eine prosperierende Demokratie auf dem Weg in die EU wird. Dafür hat er schon Tausende junger Russen geopfert und auch sein eigenes Reich ruiniert.