Der Besuch des chinesischen Staatspräsidenten in Moskau war mehr als ein Unterstützungsmanöver für einen unter Druck stehenden Aggressor. Dass Xi anreiste und gleich eine Gegeneinladung aussprach, nachdem der Internationale Strafgerichtshof gerade einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hatte, lässt sich nur als kalkulierte Herausforderung verstehen.

Die Botschaft lautete: Was ihr im Westen als internationales Recht bezeichnet, ist nur ein Instrument zur Durchsetzung eurer Interessen. Dabei konnten Xi und Putin darauf vertrauen, dass ihre Kritik an der „Politisierung“ des Den Haager Gerichts nicht nur in ihren autoritär regierten Gesellschaften geteilt wird, sondern in weiten Teilen der Welt.

Scholz hätte sich wohl mehr Unterstützung erhofft

Die NATO mag mit Stolz auf die neue Geschlossenheit blicken, zu der sie über den russischen Angriff auf die Ukraine gefunden hat. Aber jenseits des Bündnisses ist die Gefolgschaft schwach geblieben. Dass unlängst 141 UN-Staaten einen Abzug Russlands aus der Ukraine forderten, sollte nicht selbstgefällig machen. Viele folgten dem Westen nicht aus Überzeugung, sondern beugten sich mehr oder minder sanftem Druck. Und unter den 39 Staaten, die sich enthielten oder gegen die Resolution stimmten, sind Länder, denen in der neuen multipolaren Welt wachsende Bedeutung zukommt.

Der deutsche Bundeskanzler, der seit Kriegsbeginn durch die Schlüsselstaaten des „globalen Südens“ tourt, hat sich ein eigenes Bild von der Stimmung machen können. In Südafrika wartete er vergeblich auf eine Verurteilung des Angriffskrieges durch Präsident Ramaphosa. In Brasilien musste sich Scholz anhören, dass zu einem Krieg immer zwei gehörten und es auch die Rolle der NATO aufzuarbeiten gelte. Waffenhilfe verweigerte Präsident Lula – ebenso wie Argentinien und Chile. In Indien wiederum begegnete Scholz der Rhetorik Sahra Wagenknechts im Sari-Gewand: Konfliktbeilegung durch Dialog und Diplomatie. Einstweilen füllt Ministerpräsident Modi Putin die Kriegskasse mit dem Kauf von Waffen und Öl.

Nur 14 Länder jenseits Europas unterstützen die Sanktionen gegen Moskau. Gleichzeitig trifft das vom Westen kritisierte „Friedenspapier“ aus Peking auf Wohlwollen in vielen Ländern. Einen Grund für diese Kluft formulierte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Europa muss sich von der Vorstellung befreien, dass Europas Pro­bleme die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Europas.“ Auf derselben Konferenz zeigte sich der französische Präsident Macron „sprachlos“ , wie viel Vertrauen der Westen im globalen Süden verloren habe.

Moskau beschwört Gemeinsamkeiten mit dem globalen Süden

In vielen Ländern verdrehen die politischen Eliten nur die Augen, wenn in Europa und Amerika von der Verteidigung der „regelbasierten Weltordnung“ gesprochen wird. Sie erinnern sich an den Angriff auf den Irak, dem ein UN-Mandat fehlte. Sie haben nicht vergessen, dass die gleichen Regierungen, die ihnen Menschenrechte predigten, Folterkeller in Abu Ghraib und Bagram einrichteten. Über Jahrzehnte hinweg lernten sie die politischen Launen des Westens kennen. Erst bewaffnete er die Islamisten in Afghanistan im Krieg gegen die Rote Armee, dann bekämpfte er sie als Bedrohung der eigenen Sicherheit, um ihnen schließlich das Land zu überlassen – und die neuen Verbündeten deren Schicksal.

Viele große Länder des globalen Südens teilen Erfahrungen mit Russland, nicht zuletzt als Mitglieder des „BRICS-Clubs“, der einst vom Westen als Wirtschaftspartner der Zukunft hofiert wurde. Während der Pandemie empfingen viele Länder schneller Impfstoff aus Russland und China als aus dem Westen. Die Regierung in Moskau versteht es geschickt, vermeintliche und tatsächliche Gemeinsamkeiten mit dem globalen Süden zu beschwören.

Im Februar rechnete Putin öffentlich vor, dass der Westen 150 Milliarden für den Krieg in der Ukraine ausgegeben habe, während die ärmsten Länder nur 60 Milliarden Entwicklungshilfe erhalten hätten. Was das „ganze Gerede über Armutsbekämpfung“ solle, fragte er scheinheilig. Ein halbes Jahr zuvor hatte er die angebliche „Russophobie“ im Westen als „Rassismus“ angeprangert und so ein weiteres Band zur ehemals westlich kolonialisierten Welt konstruiert.

In vielen Ländern verfängt auch Putins Konservatismus. Wenn er die gleichgeschlechtliche Ehe oder das Infragestellen des biologischen Geschlechts als „spirituelle Katastrophe“ bezeichnet, trifft er einen Nerv in vielen eher religiösen Nationen des Südens, die in der westlichen Liberalisierung ein Zeichen von Dekadenz und Verfall sehen. Putin ist ein übler Manipulator und ein ruchloser Potentat, aber international ist er weit weniger isoliert, als das viele wahrhaben wollen.