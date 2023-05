Maskierte Kämpfer mit Sturmgewehren, die auf zerstören Häusern jubeln und Fahnen schwenken, die schwarze „Wagner“-Flagge an der Seite der russischen Trikolore: So will Jewgenij Prigoschin, der Anführer der Miliz, illustrieren, Bachmut „vollständig eingenommen“ zu haben. Wie die militärische Lage in dem unter russischen Angriffen weitgehend zerstörten Städtchen im ostukrainischen Donezker Gebiet tatsächlich war, blieb zunächst unklar: Es gab Kiewer Dementis, und sogar auf einer Karte, die Prigoschin selbst veröffentlichen ließ, fehlte zur völligen Eroberung ein zuletzt umkämpfter südwestlicher Stadtteil.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Doch an der innerrussischen Front konnte Prigoschin am Wochenende einen Triumph verzeichnen, seinen persönlich wohl größten bisher: einen Glückwunsch von Präsident Wladimir Putin. „Das Staatsoberhaupt gratuliert den Sturmtrupps von ‚Wagner‘ und auch den Soldaten von Einheiten der Streitkräfte der Russischen Föderation, die ihnen die nötige Unterstützung und Deckung der Flanken geleistet haben, zur Beendigung der Operation zur Befreiung von Artjomowsk“, teilte der Kreml mit.