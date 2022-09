Kritik an Russlands Krieg : Schlagerdiva gegen Putin

Mit der Grandezza der Primadonna hat Alla Pugatschowa, Russlands mit mehr als 250 Millionen verkauften Alben größter Schlagerstar, gegen Krieg und Repression Stellung bezogen – und der Kreml schweigt dazu, im Wissen darum, dass die Sängerin Zigmillionen Fans hat, die Präsident Wladimir Putin weiter unterstützen und nicht unnötig aufgebracht werden sollen. Am vergangenen Freitag setzte das Justizministerium Pugatschowas Mann, den Komiker, Moderator und erklärten Kriegsgegner Maxim Galkin, auf die sich ständig verlängernde Liste der „ausländischen Agenten“.

Daraufhin appellierte Pugatschowa am Sonntag auf ihrer Seite im sozialen Netz Instagram, der 3,4 Millionen Abonnenten folgen, an dasselbe Ministerium, sie „in die Reihe der ausländischen Agenten meines geliebten Landes“ aufzunehmen. Die Sängerin erklärte sich „solidarisch“ mit ihrem „ehrlichen, rechtschaffenen, aufrichtigen“ Mann: Galkin sei „ein echter und unbestechlicher Patriot Russlands“, der wolle, dass die Heimat prosperiere, dass dort Frieden und Redefreiheit herrschten und dass „das Sterben unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zu einem Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren, aufhört“.

Eine Reihe russischer Musiker und anderer Stars hat sich gegen die Großinvasion der Ukraine ausgesprochen. So auch, sofort nach dem Überfall, Maxim Galkin. Der war viele Jahre ein fester Gast im Staatsfernsehen, trat dort auch an der Seite Wolodymyr Selenskyjs auf, als der ukrainische Präsident selbst noch Komiker war.

Für seine Antikriegshaltung wurde Galkin diffamiert. So behauptete die Chefin des Staatssenders RT, Margarita Simonjan, Galkin sei „schwul“ und habe „für seine Karriere“ eine „alte Frau“ geheiratet; Pugatschowa ist 73, Galkin 46 Jahre alt. Da weilte die Familie schon in Israel, zog später nach Lettland weiter. Pugatschowa jedoch machte stets klar, dass sie vorhatte, nach „Urlaub und medizinischer Behandlung“ nach Russland zurückzukehren.

Ende August wurde bekannt, dass die Sängerin mit den neun Jahre alten Zwillingen des Paares (die von einer Leihmutter ausgetragen wurden) zurück in Moskau war, rechtzeitig zum neuen Schuljahr, aber ohne Galkin. Der veröffentlichte nach der „Agenten“-Diffamierung auf Instagram, wo ihm 9,4 Millionen Abonnenten folgen, eine gut gelaunte Botschaft: Er sage, was er denke, werde weiterhin politische Satire betreiben. Der „Agenten“-Status sei eine Ehrung, da er, Galkin, in Gesellschaft sehr würdiger Leute komme, sagte der Komiker und warb für vier Auftritte in Litauen im November; in Russland könne er derzeit leider nicht auftreten. Viele russische Künstler haben inoffizielle Auftrittsverbote erhalten, und immer mehr Stars werden zu „Agenten“ erklärt.

Pugatschowa hatte sich mit öffentlicher Kritik bisher weitgehend zurückgehalten. Als sie der kremltreue Regisseur Nikita Michalkow zu „Ratten, die ihre Heimat sofort verraten haben“, zählte, antwortete die Sängerin darauf auf Instagram mit einem Ausschnitt aus Michalkows eigenem Film „Sklavin der Liebe“ von 1975. „Meine Herren, Sie sind Bestien“, sagt darin die Heldin, eine in den russischen Bürgerkrieg geratene Stummfilmdiva, an die Adresse ihrer Verfolger, die von ihrem „eigenen Land verflucht werden“ würden.

Dazu fragte Pugatschowa, was aus Michalkow, diesem einst „wunderbaren Regisseur“, geworden sei. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte zu dem Schlagabtausch, Putin habe ein gutes Verhältnis zu Pugatschowa, und von der Sängerin habe er, Peskow, „keine einzige Erklärung gehört“; nur „der Gatte“ Pugatschowas, Galkin, sei „klar auf einem anderen Weg als wir. Der Gatte hat sehr schlechte Erklärungen abgegeben.“

Der Grund für Peskows Zurückhaltung ist klar: Pugatschowa ist eine lebende Legende. Ihre Karriere begann vor einem halben Jahrhundert, mit Liedern wie „Eine Million Scharlachroter Rosen“ wuchsen mehrere Generationen von Russen (und Ukrainern) auf. Schon zu sowjetischer Zeit wurde sie für ihr Schaffen geehrt, später auch von Putin ausgezeichnet.

Obwohl Instagram in Russland verboten und nur über VPN-Umweg aufzurufen ist, sammelte Pugatschowas Appell an das Justizministerium rasch Zehntausende positive Kommentare. Doch ist sie auch für Russen ein Star, die nicht soziale Netze nutzen und die von anderen Kriegsgegnern nicht erreicht werden können – für Russen, die Putins „Spezialoperation“ stillschweigend billigen oder offen gutheißen. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch wertete Pugatschowas Appell gar als „Explosion im Selbstverständnis der Bürger, die die Legitimationsgrundlage des Putins-Regimes ausmachen“.

Daher zitierten Russlands Staatsfernsehen und andere vom Kreml kontrollierte Medien nur Pugatschowas Aufforderung, sie als „Agentin“ einzustufen, nicht jedoch ihre Kritik an den „illusorischen Zielen“, für die Russen nun in der Ukraine ihr Leben ließen. Genauso partiell hatten die gelenkten Medien auch zitiert, als die Sängerin Anfang September zum Tod des letzten Sowjetführers schrieb, mit Michail Gorbatschow ende eine Epoche: Verschwiegen wurde ihr Zusatz, Nächstenliebe, Großherzigkeit und die Fähigkeit, im Interesse des Volkes, das ohne Sorgen für die Zukunft seiner Kinder leben wolle, Kompromisse einzugehen, seien „irgendwohin verschwunden“, man möge sie suchen, solange es nicht zu spät sei.

Jetzt äußerte zwar der Duma-Abgeordnete Pjotr Tolstoj, Pugatschowa „wird keine ausländische Agentin, und Unterstützung unter rechtschaffenen russischen Menschen wird sie auch nicht finden. Wir werden ohne ihre Lieder siegen.“ Doch Putins Sprecher, der ein besseres Gespür für Themen hat, bei denen der Kreml nur verlieren kann, verweigerte wie in solchen Fällen üblich jeden Kommentar zu Pugatschowas Appell: „Ich denke nicht, dass das eine Frage ist, die irgendwie mit dem Kreml zu tun hat.“