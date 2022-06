Polen und der Ukrainekrieg : Zorn über westliche Arroganz

Ein „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ galt in Polen früher als Symbol der Ausgrenzung. Jetzt findet das Regierungslager das Konzept plötzlich attraktiv. Gemeinsam mit Kiew und London will man „sein“ Europa aufbauen.

Demonstration der Solidarität: Der polnische Präsident Andrzej Duda am 13. April in der Ukraine Bild: dpa

Wenn der von Russland entfesselte Krieg irgendwo auch „Gutes bewirkt“ haben sollte, dann hier: Er hat Polen und Ukrainer, die zwei größten zwischen Deutschland und Russland lebenden Völker, wie nie zuvor zu einer tief empfundenen Schicksalsgemeinschaft vereint. In diesem Sinne sprach Polens Präsident Andrzej Duda im Mai als erstes ausländisches Staatsoberhaupt seit Februar vor dem Parlament in Kiew. Er nannte es paradox, dass Böses auch Gutes hervorbringen könne. Doch die von den Flüchtlingen aus der Ukraine in ihrem wichtigsten Zielland Polen millionenfach erfahrene Freundschaft „wird bewirken, dass wir nun für immer gute Nachbarn sein werden“. Diese Chance, dieser Umbruch seien „historisch“. So charakterisierten auch ansonsten kritische Warschauer Kommentatoren den Auftritt Dudas.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Dass die beiden Staaten vereint „mehr als 80 Millionen“ Menschen zählen, hob der Pole ebenso hervor wie sein Gastgeber Wolodymyr Selenskyj. „Diese Chance dürfen wir nicht verpassen“ (Duda). Der Gast dankte den Ukrainern, „dass ihr Europa gegen die Invasion der Barbarei und eines neuen russischen Imperialismus verteidigt“, und verneigte sich vor den Abgeordneten. Polen und Ukrainer verbindet eine Nachbarschaft, die oft schwierig oder gar blutig war. Polens Rechte, der Duda entstammt, hat diese Erinnerung kultiviert. Umso wichtiger war, dass gerade Duda in Kiew betonte, man solle „das, was vereint, über das stellen, was trennt“. Das hatte der polnische Papst Johannes Paul II. bei seinem umjubelten Ukrainebesuch 1999 gesagt.