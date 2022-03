Verhandlungen im Ukrainekrieg : Paris setzt auf den Schulterschluss mit Berlin

Seite an Seite: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz am 10. März in Versailles. Bild: AFP

Als Vermittler verstehen sie sich nicht. Aber Frankreich und Deutschland haben angesichts der dramatischen Lage der Menschen in der Ukraine am Samstag von Neuem versucht, gemeinsam auf Wladimir Putin einzuwirken. Eineinhalb Stunden haben Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Kremlchef telefoniert. Es war der zweite Versuch des Duos, bei Putin auf eine Waffenruhe zu drängen.

Die Idee stammt von Macron, der in den vergangenen Wochen viele Einzelgespräche mit Putin geführt hat. Der russische Angriffskrieg hat das Normandie-Format gesprengt, die Verhandlungen zwischen Moskau, Kiew, Berlin und Paris, die im Juni 2014 begannen und die Minsker Vereinbarungen hervorbrachten. Macron hält den deutsch-französischen Schulterschluss weiterhin für unabdinglich. Bereits am Donnerstag, kurz vor Auftakt des informellen EU-Gipfels in Versailles, organisierte er eine Videokonferenz.

Im Elysée-Palast hat die jüngste Unterredung die pessimistische Lageeinschätzung verstärkt. „Haben wir einen Willen bei Wladimir Putin entdeckt, den Krieg zu beenden? Die Antwort lautet Nein“, hieß es im Elysée. Ausdrücklich weist man darauf hin, dass Frankreich seine Rolle nicht als die eines Vermittlers sehe. Man habe klar Partei für die Ukraine ergriffen, das sei bei Vermittlern wie der Türkei und Israel nicht der Fall, die Sanktionen gegen Russland nicht mittragen. Es gehe vielmehr darum, Putin „zur Rechenschaft zu ziehen“, wird im Elysée betont.

„Beziehungen Russlands mit Europa dauerhaft beeinträchtigt“

Immer deutlicher wird in Paris darauf hingewiesen, dass im internationalen Recht die Einkesselung und die Bombardierung der Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen gelten. In Paris herrscht inzwischen die Überzeugung vor, dass es kein Zurück mehr geben kann. „Die Beziehungen Russlands mit Europa werden gewiss dauerhaft beeinträchtigt sein“, heißt es. Die Gespräche im Dreierformat dienen auch dem Ziel, in Berlin das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das Zögern der Bundesregierung bei Sanktionen, die russische Gas- und Öllieferungen betreffen, wird von Paris als Signal gewertet, dass die von Scholz verkündete „Zeitenwende“ mehr Schlagwort denn politischer Leitfaden sein könnte.

Mehrmals wiederholt man in Paris, dass es bei weiteren Sanktionen für Präsident Macron „kein Tabu“ geben werde. Die Debatte über den Ausschluss der Gazprombank und der VTB-Bank aus dem Zahlungssystem SWIFT sei nicht beendet, auch die Gas- und Erdöllieferungen seien nicht tabu. Über den Besuch des früheren Kanzlers Gerhard Schröder im Kreml wurde nicht gesprochen. Weder Putin, noch Scholz hätten sich dazu geäußert.

Außenminister Jean-Yves Le Drian hat seine Landsleute am Sonntag darauf eingestimmt, dass der Krieg sich über Monate hinziehen könnte. „Die Russen haben mit der Belagerungsstrategie bereits Erfahrungen gesammelt“, sagte der Außenminister. Er verwies auf Grosny in Tschetschenien und Aleppo in Syrien als Präzedenzfälle. „Zunächst wird bombardiert, die Angst befeuert, dann richtet man humanitäre Korridore ein, die nicht respektiert werden, bezichtigt Terroristen oder Nazis und bombardiert wieder. Dann leitet man fiktive Verhandlungen ein“, sagte der Außenminister.

Der 74 Jahre alte Politiker hat zwischen 2012 und 2017 als Verteidigungsminister die französische Sanktionspolitik nach der Annexion der Krim maßgeblich mitbestimmt. Damals annullierte Frankreich ein Rüstungsgeschäft über den Verkauf von Hubschrauberträgern des Typs Mistral an Russland. Heute schätzt sich Le Drian glücklich, dass die russische Marine nicht im Besitz der modernen Anlandungsschiffe ist, die im Angriffskrieg hätten eingesetzt werden können.

Putin: ein Mann „ganz aus Muskeln und Geheimnissen“

Le Drian war eng in die Pläne eingeweiht, die den damaligen sozialistischen Präsidenten François Hollande dazu brachten, die Einladung zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Anlandung der Alliierten in der Normandie („D-Day“) an Putin aufrechtzuerhalten. Obwohl die Sanktionen gegen Russland gerade angelaufen waren, dachte Hollande nicht daran, Putin wie einen Paria zu behandeln. Stattdessen lud er auch den frisch gewählten ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in die Normandie ein. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel heckte er ein Vierertreffen im Schloss von Bénouville aus. Am Vorabend speiste er gleich zweimal zu Abend, einmal mit Präsident Barack Obama und ein zweites Mal mit Putin, um diesen nicht zu verärgern. In seinen Memoiren „Les leçons du pouvoir“ beschreibt Hollande Putin als „eisig und brutal“ , ein Mann „ganz aus Muskeln und Geheimnissen“.

Am 6. Juni 2014 nahm das sogenannte Normandie-Format seinen Anfang, von dem Merkel und Hollande glaubten, es sei „ein effizienter Rahmen zur Konfliktlösung“. Bis vor einem Monat hoffte man im Elysée-Palast noch darauf, dass eine Verhandlungslösung gefunden werden könnte. Am 10. Februar fand das letzte Treffen in Berlin statt. Jetzt heißt es im Elysée auf die Frage, ob die Vereinbarungen von Minsk noch relevant seien: „Thema verfehlt.“