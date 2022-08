Angriff auf Straflager : Eines der bisher schlimmsten Kriegsverbrechen des 21. Jahrhunderts?

Wurden sie nach Oleniwka gebracht? Ukrainische Verteidiger des Asowstal-Stahlwerk am 20. Mai in Mariupol Bild: AP

Nach der Tötung von Kriegsgefangenen im russisch kontrollierten Teil der Region Donezk herrscht weiterhin keine Klarheit über den Vorgang. Angehörige der Gefangenen und internationale Organisationen versuchten auch am Mittwoch, mehr über den Angriff zu erfahren, bei dem am Freitag in einem Straflager in Oleniwka etwa 50 Gefangene getötet und Dutzende verletzt worden waren.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hatte Zugang zum Straflager und zu den Kriegsgefangenen gefordert und erklärt, es sei nach der Genfer Konvention die Pflicht einer Kriegspartei (in diesem Fall Russland), dem Komitee Zugang zu gewähren. Bis Mittwoch wurde das IKRK trotz entsprechender Versprechungen Moskaus offenbar nicht vorgelassen.