Österreich und der Krieg : Wien profiliert sich – und erntet Kritik

Laut und empört hat die Regierung in Kiew reagiert, nachdem der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg am Wochenende über Möglichkeiten räsoniert hatte, die Ukraine unterhalb der Schwelle einer Vollmitgliedschaft an die Europäische Union zu binden. „Strategisch kurzsichtig“ sei das, befand das ukrainische Außenministerium, und außerdem gegen die „Interessen des vereinten Europas“ gerichtet.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Das negative Echo ist bemerkenswert, weil die Wiener Skepsis über die Möglichkeiten eines schnellen EU-Beitritts der Ukraine nichts Neues ist. Schallenberg, aber auch Bundeskanzler Karl Nehammer hatten sie bereits mehrfach artikuliert. Die Frage sei „sehr komplex“, die Verhandlungen langwierig und daher „nicht das geeignete Mittel“, um Solidarität und Partnerschaft mit der Ukraine zu zeigen, bekundete Nehammer schon im März. Auch als er Anfang April in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf, äußerte er sich nicht anders.