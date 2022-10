Reaktion auf die Krim-Brücke : Niederlagen bringen den Kreml in eine schwierige Lage

Mit den militärischen Erfolgen der Ukraine wächst die Wahrscheinlichkeit innenpolitischer Turbulenzen in Russland. Man sollte nicht darauf hoffen, dass die Lage in Europa dadurch besser wird.

Der russische Präsident Wladimir Putin während eines Interviews mit dem russischen Fernsehen am 3. Juni in seiner Residenz in Sotschi. Bild: AP

Ein gutes halbes Jahr hat der Kreml stur an der Behauptung festgehalten, in seinem Krieg gegen die Ukraine laufe alles nach Plan. Weder die Niederlage im Kampf um Kiew im Frühjahr noch das Stocken der Offensive im Donbass im Sommer konnten an diesem Mantra etwas ändern. Trotz der militärischen Rückschläge entsprach diese Aussage aus Sicht Wladimir Putins vermutlich auch der Realität: Um die Ukraine als Nation zu zerstören, muss Moskau nicht das ganze Land besetzen. Dieses Ziel kann auch erreicht werden, indem man es durch einen Abnutzungskrieg und Raketenterror gegen Städte und Infrastruktur unbewohnbar macht.

Doch von dem fluchtartigen Rückzug der russischen Truppen im Charkiwer Gebiet bis zu der Explosion auf der Krim-Brücke überschlagen sich die Ereignisse. Sie machen es dem Kreml unmöglich, seine bisherige politische und propagandistische Linie weiter zu halten. Angesichts der realer werdenden Gefahr einer militärischen Niederlage müssen Russlands Machthaber umsteuern – und zwar so, dass dabei Putins Autorität nicht infrage gestellt wird. Dieses schwierige Manöver lässt die Schwächen seines Regimes sichtbar werden.

Erste Genugtuung

Die sogenannte „teilweise Mobilmachung“ ist ein Kompromiss, der zeigt, zwischen welchen gegensätzlichen Erwartungen Putin balancieren muss. Die Mobilmachung wurde von jenen radikalen Kriegsbefürwortern verlangt, die die wesentliche Stütze seiner Aggressionspolitik sind. Sie wollen eine Eskalation des Kriegs, bis hin zu Nuklearschlägen. Nach dem Anschlag auf die Krim-Brücke haben sie nach blutiger Rache gerufen. Mit den Raketenschlägen auf Städte in der ganzen Ukraine am am Montagmorgen wurde ihnen eine erste Genugtuung verschafft. Es ist zu fürchten, dass noch schlimmeres folgt.

Die Lage auf dem Schlachtfeld wird solcher Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung jedoch nicht grundsätzlich zugunsten Russlands wenden. Und mit der Mobilmachung hat Putin große Teile der russischen Bevölkerung und wohl auch der Elite vor den Kopf gestoßen. Er hat mit dieser Entscheidung viel mehr als nur die Zusage aus den ersten Kriegswochen gebrochen, für die „militärische Spezialoperation“ würden keine Reservisten einberufen.

Indem Putin den Krieg in das Leben der russischen Familien trägt, hat er endgültig jenen ungeschriebenen, wegen der wirtschaftlichen Stagnation ohnehin brüchigen Gesellschaftsvertrag gekündigt, der ihm zwanzig Jahre lang die Zustimmung eines bedeutenden Teils der Bevölkerung und damit Legitimität gesichert hatte: das Versprechen der Stabilität. Die Abmachung, dass die Politik die Russen in Ruhe ihr Leben leben lässt, wenn diese sich nicht in die Politik einmischen, gilt nicht mehr.

Chaos bei der Einberufung

Putin ist sich der Gefahr bewusst, die darin für ihn liegt. In seiner Rede aus Anlass der Mobilmachung hat er das Wort „teilweise“ auffällig betont – das sollte die Russen beruhigen. Im Mobilmachungserlass kommt es indes nicht vor. Das Chaos bei der Einberufung der Reservisten und die Ausrüstungsmängel, die dabei zutage treten, zeigen freilich, dass die Fähigkeiten der Armee begrenzt sind, rasch eine große Zahl von Männern einzugliedern.

Das ist ein Symptom eines größeren Problems: Putins starker Staat ist eine Fassade. Viele Institutionen funktionieren schlecht, weil sie nur wenig mehr sind als Hüllen für korrupte Netzwerke. Das ist kein Systemfehler, sondern ein Strukturelement von Putins Herrschaft. Er gewährt den Staatsdienern im Gegenzug für treue Gefolgschaft das Recht zur Selbstbereicherung. Welche Folgen das für die Leistungsfähigkeit des Staates hat, ist auf den ukrainischen Schlachtfeldern zu sehen.

Vor diesem Hintergrund werden in der russischen Elite Risse erkennbar. Propagandisten dringen auf ein Ende der „Lügen“ über die Lage an der Front und fordern die Bestrafung Schuldiger. Das zielt gegen das Verteidigungsministerium.

Harte Auseinandersetzungen zwischen Seilschaften in Putins Umgebung hat es immer gegeben. Bisher war er in diesen Konflikten der unumstrittene Schiedsrichter. Es ist jedoch unklar, wie lange er diese Rolle noch ausfüllen kann. Angriffe auf ihn persönlich sind zwar noch tabu. Aber der Präsident befindet sich in einem Dilemma, in dem jede Richtungsentscheidung Risiken für seine Macht bringt. Die militärischen Niederlagen und Schläge gegen Symbole seiner Eroberungspolitik wie die Krim-Brücke gefährden seine Autorität. Zugleich wachsen in der Elite die Spannungen zwischen jenen, die einen Sieg um jeden Preis fordern, und jenen, die vor allem ihren Reichtum bewahren wollen.

Ob daraus eine Chance für die derzeit durch den Repressionsapparat ausgeschaltete Opposition erwächst, hängt davon ab, wie weit sich die Risse in der Elite öffnen – und ob diese ihre Streitigkeiten friedlich oder gewaltsam austrägt. Es fällt auf, dass sich mit Kritik an der Kriegführung derzeit zwei gewaltbereite Männer mit Privatarmeen hervortun: Jewgenij Prigoschin, der Eigner der Söldnertruppe Wagner, und Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Der Westen sollte daher nicht darauf setzen, dass innenpolitische Turbulenzen in Russland die Lage in Europa verbesserten. Er sollte sich vielmehr darauf vorbereiten, sich gegen deren Folgen schützen zu müssen.