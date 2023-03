Als Wolodymyr Selenskyj vor drei Wochen in Brüssel war, drehte sich die öffentliche Debatte vor allem darum, ob die Ukraine nun westliche Kampfflugzeuge bekomme. Das dringendste Anliegen des ukrainischen Präsidenten war jedoch Nachschub bei Munition, insbesondere für schwere Haubitzen mit NATO-Standard-Kaliber 155 Millimeter.

Kiew hat solche Geschütze im vorigen Jahr von seinen Partnern bekommen: die gezogene britische Haubitze M777, das französische Modell Caesar, auf einen Lastwagen montiert, und die schwere selbstfahrende Panzerhaubitze 2000 aus deutscher Produktion. In Präzision und Reichweite sind sie den russischen Systemen mit Kaliber 152 weit überlegen. Allerdings haben die Russen schier unerschöpfliche Vorräte, an manchen Tagen verschießen sie 50.000 Granaten. Die Ukrainer können nur ein Zehntel davon einsetzen, und ihre Vorräte gehen – wie zu hören ist – eher in Wochen als in Monaten zur Neige.

Die Ukraine habe einen „absolut existentiellen Bedarf“ an diesen Granaten, sagte ein EU-Beamter am Donnerstag. Doch haben die Mitgliedstaaten selbst kaum noch Vorräte. Es gibt zwölf Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in neun Staaten, außerdem in Norwegen. Ihre monatliche Kapazität wurde zuletzt auf maximal 25.000 Stück je Monat geschätzt – so viel, wie Russland an einem Tag verschießt. Und die Warteschlange ist lang. Wer jetzt eine neue Bestellung abgibt, bekommt frühestens in einem Jahr die Lieferung. Bei manchen Herstellern beträgt der Rückstau sogar fast zweieinhalb Jahre. Das ist die prekäre Ausgangslage, die den Ausgang des Krieges in der Ukraine entscheiden könnte, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vorige Woche sagte.

Finanzieller Anreiz für die Mitgliedstaaten

Borrell, die EU-Kommission und die EU-Verteidigungsagentur haben den Mitgliedstaaten am Donnerstag einen gemeinsamen Plan präsentiert, um die Knappheit zu überwinden und Kiew zu helfen. Er steht auf vier Seiten Papier, die erstmals im Politischen- und Sicherheitspolitischen Ausschuss des Rates erörtert wurden, nächste Woche die EU-Verteidigungsminister beschäftigen werden und in einen formalen Beschluss des nächsten Europäischen Rats in drei Wochen münden sollen. Für EU-Verhältnisse wäre das sehr schnell. Der Vorschlag liegt der F.A.Z. vor, er sieht drei parallele Arbeitsstränge vor.

Erstens will Brüssel einen Anreiz schaffen, damit die Mitgliedstaaten das, was sie an großkalibriger Munition noch auf Lager haben, so schnell wie möglich an die Ukraine abgeben. Dafür soll eine Milliarde Euro aus der Europäischen Friedensfazilität aufgewendet werden. Aus diesem Sondertopf bekommen die Mitgliedstaaten seit Kriegsbeginn Waffenlieferungen an Kiew erstattet. Anfangs lag die Erstattungsrate bei 85 Prozent, dann sank sie jedoch auf weniger als die Hälfte des Gebrauchswerts, weil die Staaten mehr Güter schickten, der Topf aber gedeckelt war. Jetzt, so der Vorschlag in dem Papier, könnten „bis zu 90 Prozent“ erstattet werden – und zwar jenen Staaten, die bis zu einem Stichtag liefern, etwa Ende April. Danach, so erläuterte es der EU-Beamte, könne es ein gestaffeltes System geben: Je mehr Zeit verstreicht, desto geringer die Rückzahlung.

Beispiel Impfstoffbeschaffung

Zweitens soll die Nachbeschaffung zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert werden. Nach Angaben des Beamten haben sich mit Ausnahme Dänemarks alle dazu bereit erklärt. Eine gemeinsame Bestellung könnte entweder über einen Führungsstaat laufen, der dafür seine nationale Beschaffungsagentur einsetzt. Oder über die EU-Verteidigungsagentur (EDA), die im Namen mehrerer Staaten einen Vertrag mit der Industrie aushandeln könnte. Das ist natürlich die Priorität der Institutionen. Für die EDA wäre es eine Premiere.

In beiden Fällen würde die gebündelte Bestellung „der Industrie ein klares Nachfrage-Signal senden“ und sie in die Lage versetzen, „ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen“, heißt es in dem Papier. Erwartet wird, dass schon Ende nächster Woche eine erste Gruppe von Staaten die EDA mit einer Absichtserklärung beauftragt. Dieser Weg ist vor allem für jene interessant, die selbst keine Hersteller bei sich haben. Dagegen dürften sich Länder mit direktem Draht zur Industrie, wie Deutschland, Frankreich und Italien, eher national absprechen. Die Staaten müssen die Kosten selbst tragen. Allerdings könnten Lieferungen aus solchen Bestellungen an Kiew auch wieder aus dem gemeinsamen Topf erstattet werden.

Drittens will die EU-Kommission selbst tätig werden, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Zwar darf sie mit Geld aus ihrem Haushalt keine Waffen kaufen, sie könnte aber ihre Instrumente einsetzen, um die Rüstungsindustrie zu stärken. In dem Papier werden etwa „Maßnahmen zur effizienten Reorganisation von Lieferketten“ und Kredite der Europäischen Investitionsbank genannt. Der Beamte erläuterte, dass auch ein 500-Millionen-Fonds eingesetzt werden könne, mit dem die EU-Kommission die gemeinsame Beschaffung von Rüstung durch mehrere Mitgliedstaaten fördern will.

Vorbild ist die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen in der Pandemie. Zwar hakte das anfangs, doch gelang es dem Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton, dass Pharmakonzerne ihre Produktion hochfuhren und Engpässe beseitigt wurden. Der Franzose spielt jetzt wieder eine zentrale Rolle, er ist für Rüstungspolitik zuständig. Die entsprechende Generaldirektion ist schon dabei, Schwachstellen zu identifizieren. „Das wird eine echte Herausforderung“, sagte der Beamte. Doch zeichne sich schon der „nächste mögliche Quantensprung bei der europäischen Integration ab, auf dem Feld der Verteidigung“.