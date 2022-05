Beitrittsgesuche : NATO will Finnland und Schweden schnell aufnehmen

Die Entscheidung, ob Finnland und Schweden in die NATO aufgenommen werden, soll noch vor dem Gipfel im Juni in Madrid fallen. Das Bündnis will so ein Zeichen der Entschlossenheit an Russland senden – und bereitet sich schon auf Provokationen vor.

Reservisten der Karelia-Brigade während einer lokalen Verteidigungsübung in Taipalsaari im März 2022. Bild: via REUTERS

Jens Stoltenberg ließ am Donnerstag nicht lange auf sich warten: „Sollte Finnland entscheiden, einen Antrag zu stellen, würden sie warm in der NATO willkommen geheißen werden“, teilte der NATO-Generalsekretär mit. Das Beitrittsverfahren werde „reibungslos und zügig“ sein. Finnland sei einer der engsten Partner der Allianz, eine reife Demokratie und leiste einen wichtigen Beitrag zur euroatlantischen Sicherheit. Eine Mitgliedschaft würde sowohl die Sicherheit Finnlands als auch der NATO stärken und zeigen, „dass die Tür der NATO offen ist und Finnland über seine eigene Zukunft entscheidet“. Dieser letzte Satz war an die Adresse Moskaus gemünzt.

Jetzt fehlt nur noch der Brief aus Helsinki – die offizielle Mitteilung, dass das Land der NATO beitreten will. Schnell soll das gehen, in ein paar Tagen, so haben es der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin am Donnerstagmorgen angekündigt. Die Allianz ist darauf vorbereitet, und sie will das Land außergewöhnlich schnell aufnehmen, gemeinsam mit Schweden, wo dieselbe Entscheidung für diesen Sonntag erwartet wird.

„Etwa zwei Wochen“ werde es dauern, „vom Antrag auf Mitgliedschaft bis zur Unterschrift unter dem Beitrittsprotokoll“, sagte ein NATO-Beamter der F.A.Z. und einigen weiteren internationalen Medien. Diplomaten bestätigten das und nannten auch den Grund für die Eile: Man wolle die Spanne so kurz wie möglich halten, um eine klare Botschaft an Russland zu senden. Eine Botschaft der Entschlossenheit.

Beistandspflicht nur unter bestimmter Voraussetzung

Hinfällig sind damit Überlegungen, Finnland (und Schweden) würden beim NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid feierlich in die Allianz aufgenommen. „Der Nordatlantikrat kann jederzeit eine Entscheidung treffen“, erläuterte der NATO-Beamte das Verfahren. „Wir müssen nicht erst auf ein Ministertreffen oder einen Gipfel warten.“ Sobald die Beitrittsprotokolle unterzeichnet seien, würden die Länder als „Eingeladene“ an allen NATO-Sitzungen teilnehmen, auch die Regierungschefs in Madrid. Sie haben volles Rederecht, nur mitstimmen dürfen sie noch nicht.

Das geht erst, wenn die Protokolle von allen dreißig Mitgliedstaaten ratifiziert worden sind. Beim letzten aufgenommenen Staat Nordmazedonien hat es 14 Monate gedauert. Doch wollen die Mitgliedstaaten auch hier den Turbo einlegen. Auf „sechs bis zwölf Monate“ schätzt der NATO-Mann die Frist.

Das ist wichtig, weil die Beistandspflicht des NATO-Vertrags formal nur für Mitglieder gilt, also, wenn alle Ratifikationsurkunden im dafür auserkorenen amerikanischen Außenministerium hinterlegt sind. Die Allianz geht fest davon aus, dass Russland die Zeit bis dahin für Provokationen nutzen wird. Cyberangriffe, Verletzungen des Luftraums der Beitrittskandidaten, russische U-Boote in ihren Gewässern – das gehört zu den Szenarien, auf die sich die Militärs vorbereitet haben. Und sie werden die Kandidaten dann nicht allein lassen. Am Donnerstag warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der Beitritt Finnlands stelle nach Auffassung Moskaus „eindeutig“ eine Bedrohung für Russland dar.

Demokratiefestigkeit offenkundig

Sobald Schweden einen Antrag stelle, die NATO das Land daraufhin willkommen heiße und den Beitrittsprozess aufnehme, habe das Bündnis eine starke politische Verpflichtung, für die schwedische Sicherheit garantieren zu können, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vorige Woche dem schwedischen Rundfunk SVT. Das könne man auf unterschiedliche Weise zeigen, etwa durch die verstärkte Präsenz von NATO-Truppen rund um Schweden und in der Ostsee.