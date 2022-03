„Wir sind besorgt“ : NATO warnt vor russischem Chemiewaffeneinsatz

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel Bild: AFP

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einem möglichen Chemiewaffeneinsatz der russischen Truppen in der Ukraine gewarnt. „Wir sind besorgt darüber, dass Russland eine Operation unter falscher Flagge inszenieren könnte, möglicherweise einschließlich chemischer Waffen“, sagte Stoltenberg vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister an diesem Mittwoch in Brüssel. Er bezog sich auf „absurde Behauptungen“ Moskaus über „biologische Labore und chemische Waffen in der Ukraine“. Man verfolge aufmerksam, ob Russland einen Vorwand für den Einsatz dieser Waffen zu schaffen versuche. Es habe solche Waffen schon gegen politische Gegner eingesetzt und ihren Einsatz in Syrien ermöglicht.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Am vorigen Freitag hatte der amerikanische Präsident Joe Biden öffentlich vor einem russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine gewarnt und gesagt, Russland werde dafür einen „hohen Preis“ bezahlen. Stoltenberg bezog sich darauf und fügte hinzu: „Ich werde nicht über eine militärische Antwort spekulieren.“ Die NATO-Verteidigungsminister beraten über die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass sie die Militärplaner der Allianz beauftragen, Optionen für die mittel- und langfristige Anpassung der NATO an die neue Bedrohungslage auszuarbeiten.

Das könne die Stationierung von „substantiell mehr Kräften“ im östlichen Teil der Allianz bedeuten, sagte Stoltenberg, „in höherer Bereitschaft und mit mehr vorgelagerter Ausrüstung“. Man werde auch eine „starke Erhöhung“ der Luftwaffen- und Marine-Präsenz in Betracht ziehen sowie eine verstärkte integrierte Raketenabwehr und Cyberabwehr sowie „mehr und größere Übungen“. Über die gegenwärtige, kurzfristige Reaktion sagte der NATO-Generalsekretär, „Hunderttausende Soldaten“ der Allianz seien in erhöhter Alarmbereitschaft, darunter 40.000 unter dem direkten Kommando der NATO, insbesondere im Osten der Allianz. Das bezieht sich auf die verstärkten Battlegroups in den drei baltischen Staaten und in Polen sowie auf die schnelle Eingreiftruppe der Allianz, deren Speerspitze, von Frankreich gestellt, nach Rumänien verlegt worden ist. Zudem haben die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in Europa auf 100 .000 Soldaten erhöht.