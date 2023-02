Auf der Münchner Sicherheitskonferenz erinnerte der ukrainische Präsident Selenskyj daran, dass es im vorigen Jahr, als er noch in die bayerische Hauptstadt reisen konnte und Anzug statt Feldgrün trug, keine geschlossene Unterstützung für sein Land gab. Die damalige Konferenz fand wenige Tage vor dem russischen Überfall statt, und es waren vor allem die Amerikaner, die mit einem Krieg rechneten. In Europa dagegen, vor allem in Deutschland, konnten oder wollten viele das Donnergrollen aus Moskau nicht richtig deuten.

Das ist in jeder Hinsicht Vergangenheit, Russland war nicht mal mehr auf die Konferenz eingeladen. Der amerikanische Außenminister Blinken fasste die internationale Lage treffend mit der Bemerkung zusammen, dass niemand mehr für die Stärkung der NATO getan habe als Putin. Fast wie im Kalten Krieg diente die Konferenz trotz ihrer Gäste aus Asien, Afrika und Lateinamerika in erster Linie der Demonstration transatlantischer Geschlossenheit.

Ungewohnte Rolle für Deutschland

Meist vorgetragen ohne Zwischentöne oder Einschränkungen, lautete die Botschaft: Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Von München sollte das Signal ausgehen, dass die Zeit nicht für den Kreml spielt, wie die amerikanische Vizepräsidentin Harris das formulierte. Im Umgang mit einem Taktiker wie Putin, der stets nach den Schwächen seiner Widersacher sucht, war das eine wichtige Übung, auch wenn die westliche Abstimmung in den vergangenen Monaten natürlich nicht immer reibungslos verlaufen ist.

Der Gastgeber Deutschland fand sich in einer ungewohnten Rolle wieder. Nach einem Jahr „Zeitenwende“, in dem viele Verbündete den Eindruck hatten, man müsse die Deutschen bei der Verteidigung immer noch zum Jagen tragen, musste nun der Bundeskanzler in München die Partner dazu aufrufen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern; der Verteidigungsminister organisierte für das geplante polnische Panzerbataillon Munition und Ersatzteile.

Dass Deutschland der größte Waffenlieferant der Ukraine in Kontinentaleuropa ist, wie Scholz zu Recht hervorhob, wird oft übersehen und zeigt ein Ungleichgewicht in der EU. Frankreich und Italien, die beiden anderen Mittelmächte, leisten deutlich weniger; Kampfpanzer liefern sie gar nicht.

Vor allem im französischen Fall steht das in starkem Kontrast zur Rhetorik des Präsidenten, der die Europäer auch in München wieder zu größeren Anstrengungen für ihre Verteidigung aufrief. In der nuklearen Frage tut sich sogar wieder ein alter Gegensatz auf: Deutschland setzt (notgedrungen) auf Amerikas Schutzschirm, Macron will dagegen eine europäische Antwort auf die ernsten Fragen, die Putins „Angriff im Schatten von Nuklearwaffen“ aufwerfen. Berlin wäre klug beraten, hier nicht nur auf ein Pferd zu setzen.

Mehr zum Thema 1/

In München war oft die Rede davon, dass Putin nicht mit einer starken Reaktion des Westens gerechnet habe. Tatsächlich ist die politische, wirtschaftliche und militärische Eindämmung Russlands alles in allem besser gelungen, als viele vor einem Jahr dachten. Sie ist aber bisher nicht stark genug, um Putin zur Umkehr zu bewegen. Ob der Friedensplan, den China auf der Konferenz ankündigte, etwas in Bewegung setzen kann, wird nicht nur von den Details abhängen.

Putins Plan B?

Für Peking geht es hier auch um das Kräfteverhältnis zum Westen. Putin ist ein wertvoller, zunehmend abhängiger Verbündeter Chinas in der strategischen Konkurrenz mit den USA, die in München trotz eines Treffens des obersten Außenpolitiker Wang Yi mit Blinken von scharfen Tönen und Warnungen geprägt war. Wangs Aufforderung an die Europäer, sich um ein Ende des Krieges zu bemühen, war auch ein Versuch, einen Keil ins westliche Lager zu treiben.

Wie lange der Krieg noch dauern werde, war eine oft gestellte und wenig beantwortete Frage in München. Selenskyj war der einzige, der von einem ukrainischen Sieg noch in diesem Jahr sprach. Die meisten anderen, auch Scholz, richten sich auf einen längeren Konflikt ein. Blinken sah nicht einmal viel Hoffnung in einem etwaigen Waffenstillstand, weil Putin nie über das bis dahin eroberte Gebiet verhandeln und eine Pause zur Vorbereitung neuer Angriffe nutzen würde. In der Tat könnte das so etwas wie Plan B des Kremls werden.

Bisher hat der Westen nur dazu beitragen können, dem russischen Regime einen militärischen Sieg zu verwehren. Erkennbar destabilisieren ließ es sich nicht. Auf der Konferenz herrschte eher Ratlosigkeit über das, was hinter den Kremlmauern vor sich gehen mag. Die westliche Strategie ist trotzdem richtig. Solange die Ukraine nicht aufgibt, hat der Westen keinen Grund, Putins Anschlag auf die in München wieder vielzitierte „regelbasierte“ Weltordnung hinzunehmen. Es geht auch darum, potenzielle Nachahmer abzuschrecken.