In der zweiten Nacht in Folge meldet Moskau, dass Drohnen im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen worden seien. Derweil wird das Ausmaß der Verwüstung durch die Explosion in Sergijew Possad deutlicher.

Militärpolizisten und Polizeibeamte in der Nähe des Explosionsorts in Sergijew Possad am 9. August Bild: AP

In der zweiten Nacht in Folge hat Moskaus Bürgermeister, Sergej Sobjanin, mitgeteilt, dass Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt abgefangen worden seien. In der Nacht auf Donnerstag habe die Luftabwehr zwei Drohnen abgeschossen, eine davon im südwestlich von Moskau gelegenen Gebiet Kaluga, die andere nahe dem neuen Zentralen Autobahnring um die Hauptstadt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Das Verteidigungsministerium teilte in seiner üblichen Sprachregelung mit, „Versuche des Kiewer Regimes, Terrorattacken zu verüben“, verhindert zu haben. Schäden seien nicht entstanden. Allerdings beschränkten die beiden großen Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodjedowo in der Nacht auf Donnerstag zeitweise die Landungen und Starts von Flugzeugen. In der Stadt Domodjedowo im Moskauer Umland, rund zehn Kilometer entfernt vom gleichnamigen Flughafen, brannte eine Autowerkstatt, warum, blieb zunächst unklar.

Schon in der Nacht auf Mittwoch hatte Sobjanin über den Abschuss zweier Drohnen im Anflug auf Moskau berichtet; eine sei in der Gegend von Domodjedowo getroffen worden, die zweite nahe der Minsker Chaussee, einer Ausfallstraße im Westen der Hauptstadt. Das Verteidigungsministerium hatte auch dies als vereitelten Versuch eines ukrainischen „Terrorangriffs“ bezeichnet. Seit Anfang Mai ist Moskau mehrfach Ziel von Drohnenangriffen geworden, zu denen sich die Regierung in Kiew nicht direkt bekennt.

Die dadurch entstandenen Schäden, etwa vor Kurzem im Hochhausviertel Moscow City, erscheinen gering im Vergleich mit den Zerstörungen, die russische Raketen- und Drohnenangriffe täglich in der Ukraine verursachen. Doch zeigen die Attacken die Verwundbarkeit des Zentrums der russischen Hauptstadt.

Werk produzierte Nachtsichtgeräte und Visiere

Derweil ist die Zahl der Menschen, die nach einer Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nördlich von Moskau am Mittwochmorgen vermisst werden, auf zwölf gestiegen. Das teilte der Katastrophenschutz am Donnerstagmorgen mit. Nach offiziellen Angaben ereignete sich die Explosion in einem Lager mit Feuerwerkskörper, das ein mittlerweile insolventes Unternehmen namens „Piro-Ross“ auf dem Gelände des „Sagorsker Werks für Optik und Mechanik“ angemietet habe. Nach offiziellen Angaben wurden Dutzende Personen verletzt, mehrere von ihnen schwer; eine Angestellte des Optikwerks soll noch am Mittwoch ihren Brandverletzungen erlegen sein.

Die Suche nach Vermissten in den Trümmern wurde am Donnerstag fortgesetzt. Das Optikunternehmen teilte mit, sein Werk habe „substanziellen Schaden“ genommen, und versprach, seine verletzten Mitarbeiter und deren Familien zu unterstützen. Laut russischen Medienberichten produzierte das Werk neben medizinischen Geräten unter anderem Visiere und Nachtsichtgeräte, laut dem in der EU exilierten Ableger der „Nowaja Gaseta“ für die russische Nationalgarde. Es gehöre zur Staatsholding Rostec und stelle auch optische Ausrüstung für Kampfflugzeuge her.

Mehr zum Thema 1/

In russischen Telegram-Kanälen war am Mittwoch über einen Drohnen- oder Granatenangriff spekuliert worden. Ermittelt wird offiziell wegen eines Verstoßes gegen Produktionssicherheitsbestimmungen. Die Staatsnachrichtenagentur Tass berichtete, „der menschliche Faktor“ sei Grund für die Explosion gewesen.

Laut dem Telegram-Kanal „Baza“ sagte der Direktor von „Piro-Ross“ am Mittwoch gegenüber dem Ermittlungskomitee aus, dass sich die Explosion nicht in seinem Lager, sondern in einem benachbarten Lager mit Metallröhren ereignet habe. Am Donnerstagvormittag wurde gemeldet, der Mann sei festgenommen worden. „Piro-Ross“ lieferte laut der „Nowaja Gaseta“ unter anderem Feuerwerk für die traditionellen Feiern zum „Tag des Sieges“ am 9. Mai.