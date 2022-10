Russlands Angriffskrieg : Die französische Regierung verteidigt ihre Nukleardoktrin

Aktualisiert am

In einem Interview hat Macron einen atomaren Vergeltungsschlag gegen Russland ausgeschlossen – und so eine hitzige Debatte über den Einsatz von Atomwaffen ausgelöst.

Defensiv: Emmanuel Macron 2017 an Bord des Atom-U-Boots „Le Terrible“ Bild: Reuters

Wie würde Frankreich reagieren, wenn Russland taktische Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzt? Die Frage hat Präsident Emmanuel Macron vor 5,8 Millionen Fernsehzuschauern beantwortet und dabei eine nukleare Vergeltung ausgeschlossen. Die Kritik an seiner Antwort reißt seither nicht ab. Verteidigungsminister Sébastien Lecornu wies nun den Vorwurf zurück, Macron habe mit seiner Äußerung eine Bresche für Wladimir Putin geöffnet. „Unsere Doktrin ist defensiv, klar und vorhersehbar“, betonte Lecornu in der Zeitung „Le Parisien“.

Die Franzosen wissen zwar, dass sie ihren Präsidenten direkt wählen dürfen, seit ihr Land 1960 zur Atommacht geworden ist. Bei der Wahlentscheidung müssen sie immer auch mitbedenken, dass der Präsident die enorme Verantwortung über den Einsatz von Atomwaffen trägt. Aber nur selten werden sie im Hauptabendprogramm mit den Einzelheiten der französischen Nukleardoktrin vertraut gemacht. Macron erinnerte seine Landsleute daran, dass die französische Doktrin auf den vitalen Interessen der Nation beruhe und diese „klar definiert“ seien. „Diese wären gar nicht berührt, wenn es eine nukleare ballistische Attacke in der Ukraine oder in der Region gäbe“, sagte Macron. „Würde das keine nukleare Antwort nach sich ziehen?“, hakte die Journalistin nach. „Das entspricht nicht unserer heutigen Doktrin“, sagte Macron.