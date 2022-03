Krieg gegen die Ukraine : Warum Macron immer noch mit Putin telefoniert

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron am 7. Februar in Moskau Bild: AFP

Lohnt es sich, den Gesprächskanal nach Moskau offen zu halten? Vier Mal hat Emmanuel Macron seit Beginn des militärischen Überfalls auf die Ukraine mit Wladimir Putin telefoniert. Seit Mitte Dezember 2021 hat der Franzose insgesamt 15 Mal mit Putin gesprochen, darunter mehr als fünf Stunden im Kreml. Das jüngste Gespräch am Sonntag hatte zur Folge, dass Putin die Einrichtung von „humanitären Korridoren“ aus bombardierten ukrainischen Städten nach Russland und Belarus als „persönliche Initiative des französischen Präsidenten“ darstellte.

Im Elysée-Palast ist die Empörung über Putins Manipulationsversuch am Montag groß. „Nein, es wurden keine Korridore nach Russland besprochen“, dementierte der Elysée-Palast. Putin versuche, auf diese Weise sein Narrativ zu festigen, wonach Russland angegriffen und die Ukraine der Angreifer sei. Präsident Macron entrüstete sich über den „moralischen und politischen Zynismus“ Putins, der ihm immer „unerträglicher“ sei. In einem Interview mit dem Fernsehsender TF1 prangerte Macron am Montag das „heuchlerische Gerede“ Putins an. „Wir brauchen eine vollständige Waffenruhe, damit humanitäre Hilfsorganisationen eingreifen und Kinder, Frauen und Männer in Schutz bringen und sie aus der Konfliktzone geleiten können“, sagte Macron. Es sei zutiefst heuchlerisch vorzuschlagen, die Menschen nach Russland zu bringen.

„Den Preis des Krieges in die Höhe treiben“

Frankreich ist entschlossen, „den Preis des Krieges“ für Putin in die Höhe zu treiben. Dies wird inzwischen als einzig vielversprechender Hebel angesehen, Putins Kriegskalkül zu beeinflussen. Nur dies rechtfertige es noch, mit Putin in Kontakt zu bleiben. Die Gespräche sollten auch „dokumentieren“, wie internationales Recht und vor allem der Aspekt der Schutz der Zivilbevölkerung und der Zugang zu Hilfsorganisationen behandelt werde. In Paris spielt man auf den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an, auch wenn man nicht selbst das Geschehen am Kriegsschauplatz dokumentieren könne.

„Wir sehen dieselben Bilder von Bombardierungen auf Zivilisten. Wir wissen, dass die Stadt Charkiw gewaltsam belagert und heftig bombardiert wird. Wir wissen, dass Mariupol eingekreist und bombardiert wird. Wir wissen, dass es in einigen Viertel von Kiew heftige Kämpfe gibt und die Stadt eingekreist wird“, so der Elysée. Die Haltung Putins in den Telefonaten wird in Paris als „unverändert“ beschrieben. Putin sei entschlossen, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, „das ist ein Eindruck, der sich von Gespräch zu Gespräch fortsetzt.“

Neue Sanktionen seien notwendig, heißt es aus dem Elysée. Die Frage der Gas- und Erdöllieferungen sei zentral, weil Sanktionen in diesen beiden Punkten Russland besonders treffen würden, aber auch diejenigen, die auf russisches Öl und Gas besonders angewiesen seien. Es müsse geklärt werden, ob die strategischen Reserven eingesetzt werden, um die Preiserhöhungen zu kontrollieren. Im Elysée-Palast hegt man keine Befürchtungen, was die kurzfristige Energieversorgung angeht.

Schwieriger sei es, sich auf mittelfristige Planungen zu verständigen. Präsident Macron wollte am Montagnachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden über eine mögliche Ausweitung der Sanktionen beraten. Der Austausch mit Berlin ist in dieser Frage intensiv. Macron ist nach seinen Gesprächen mit Putin davon überzeugt, dass es einer stärkeren abschreckenden Wirkung bedarf, um ihn davon abzuhalten, den Krieg auszuweiten.

Paris hält russischen Chemiewaffeneinsatz für denkbar

In Paris hält man es für dringlich, die Kosten des Krieges für Russland schnell in die Höhe zu treiben. „Unsere Logik bleibt: Wir müssen die Kosten des Krieges für Präsident Putin auf eine Weise erhöhen, dass er irgendwann sein Kalkül ändert“, wird im Elysée-Palast erläutert. Je schneller dies geschehe, umso besser sei es. Je länger abgewartet werde, „umso härter und brutaler“ werde der Krieg. „Das Schlimmste steht noch bevor“, bleibt die Einschätzung in der französischen Staatsführung. Im Elysée hält man es nicht länger für ausgeschlossen, dass Putin Chemiewaffen einsetzt. Derzeit sei dieses Risiko nicht erwiesen, „aber wir wissen wie sich Russland auf anderen Kriegsschauplätzen verhalten hat, ob auf dem Boden der Russischen Föderation in Tschetschenien, in Syrien oder über Söldner in Libyen, in der Zentralafrikanischen Republik und derzeit in Mali“, heißt es aus dem Elysée. Das seien Gründe, warum schnell ein Ende der Kampfhandlungen erzwungen werden müsse.

Die Gefahr eines nuklearen Unfalls bei Kämpfen um die Kontrolle der Atomkraftwerke wird in Paris als hoch angesehen. Der französische Botschafter in der Ukraine, Etienne de Poncins hat angekündigt, dass Frankreich in den kommenden Tagen der Ukraine „2,5 Millionen Dosen Jod“ zur Verfügung stellt. Macron hat den Generaldirektor der internationalen Atomenergieorganisation IAEA aufgefordert, über die Einhaltung der Sicherheitsgarantien der Atomkraftwerke auf ukrainischem Boden zu wachen. Es gebe erhebliche Gründe zur Beunruhigung. Die Atomkraftwerke würden von Russland als strategische Ziele angesehen und ermöglichten es, die Elektrizitätsversorgung insbesondere in den Städten zu kontrollieren.