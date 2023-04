Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva am Mittwoch in Madrid Bild: EPA

Der brasilianische Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva hat in Madrid die sofortige Aufnahme von Friedensgesprächen gefordert, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Eine Intervention von befreundeten Ländern, die die Beteiligten zum Dialog bringen können“, sei jetzt nötig, sagte Lula, der sich zuvor für eine chinesische Vermittlung ausgesprochen hatte. Er machte jedoch keine näheren Angaben, wie eine Lösung aussehen könnte: „Die Krim und der Donbass gehören zu diesen beiden Ländern. Es steht mir nicht zu, zu definieren, was wem gehört“, sagte Lula am Mittwoch.

Ähnlich wie zuvor in Lissabon wurden in Madrid die erheblichen Differenzen zwischen Brasilien und der EU deutlich. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez stellte klar, dass nur ein Frieden dauerhaft sei, der auf den Grundsätzen des Völkerrechts und der UN-Charta beruhe. Dabei sei nicht zu vergessen, dass „es einen Aggressor, Putin, und ein angegriffenes Volk gibt, das für seine Freiheit kämpft“, sagte Sánchez.

König Felipe VI. betonte nach einem Treffen mit Lula, dass die „Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Inte­grität“ der Ukraine Voraussetzung für einen Frieden seien. Aus diesem Grund habe Spanien die „ungerechtfertigte Aggression Russlands entschieden zurückgewiesen“.

Wie am Tag zuvor in einer Rede im portugiesischen Parlament zum Nationalfeiertag anlässlich der Nelkenrevolution verurteilte Lula zwar „die territoriale Verletzung der Ukraine“. In Madrid bekräftigte er aber zugleich die Ablehnung von Waffenlieferungen an Kiew. Man dürfe den Krieg „nicht weiter anheizen“. Lula und Sánchez zeigten sich zuversichtlich darüber, dass die bevorstehende spanische EU-Ratspräsidentschaft die Chance biete, noch in diesem Jahr eine Einigung über das Mercosur-Abkommen zu erzielen.

Mit seiner Reise, die am Freitag in Portugal begann, wollte Lula deutlich machen, dass Brasilien sich auch wieder Europa zuwendet. Zuvor war er schon in den USA, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vier Jahre lang sei Brasilien „von der Welt isoliert“ gewesen, jetzt sei es zurück, sagte Lula in Portugal, das sein Vorgänger Jair Bolsonaro während seiner Amtszeit nicht besucht hatte. Lula begleiteten in Europa mehr als ein halbes Dutzend Minister.