Slowakischer Minister : „Es ist Sache der Ukrainer, was sie mit den Waffen tun wollen“

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad’ kann sich die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew vorstellen. Im F.A.Z.-Interview spricht er zudem über den Panzer-Ringtausch und prorussische Kräfte in seinem Land.

Landen sie in der Ukraine? MiG-29-Kampfflugzeuge 2019 auf dem Militärflugplatz Sliač in der Slowakei Bild: Mauritius

Herr Minister, Sie erklärten es jüngst für „höchst wahrscheinlich“, dass zehn MiG-29-Kampfflugzeuge der slowakischen Luftwaffe, die Ende August ausrangiert werden, an die Ukraine gehen. Wird die Slowakei bald das erste Land sein, das Kampfflugzeuge liefert?

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Wir übergeben den Schutz unseres Luftraums am 1. September an Polen und die Tschechische Republik. Von diesem Zeitpunkt an werden wir die Zukunft der Flugzeuge diskutieren – inklusive einer möglichen Lieferung an die Ukraine. Die zehn MiG-29, die wir außer Dienst setzen, haben einen Wert von rund 300 Millionen Euro, und wir werden versuchen, sie zu verkaufen. Die Option, die Flugzeuge im September der Ukraine zu schenken, liegt gegenwärtig nicht auf dem Tisch. Wir wollen mit unseren Verbündeten eine Lösung finden.

Im März schon hatte Polen der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge angeboten, wurde aber von NATO-Generalsekretär Stoltenberg zurückgepfiffen. Könnte auch die Slowakei ausgebremst werden?

Seit März haben sich viele Dinge verändert. Außerdem ist es eine souveräne Entscheidung der einzelnen Staaten, was sie mit ihren Kampfflugzeugen machen wollen. Wir sprechen mit unseren Partnern über alles. Bisher haben wir keine negative Reaktion über eine mögliche Lieferung von Flugzeugen erhalten.

Für den Fall, dass Sie die slowakischen MiGs an die Ukraine liefern: Hätten Sie ein Problem damit, wenn die ukrainische Luftwaffe mit ihnen Ziele auf russischem Territorium angreift?

Wir werden keine Verantwortung über jede mögliche Verwendung der Ausrüstung, die wir der Ukraine liefern, übernehmen. Nachdem sie unser Territorium verlässt, ist es ausschließlich Sache der Ukrainer, was sie mit ihr tun wollen.

Könnte die Slowakei nach der Lieferung von Kampfflugzeugen zum Ziel russischer Angriffe werden?

Die Ukraine ist das Ziel der russischen Angriffe. Die Charta der Vereinten Nationen erlaubt es den Staaten, anderen angegriffenen Staaten zu helfen. Jegliche Waffenlieferungen sind durch das internationale Recht gedeckt. Ich habe keine Angst. So wie wir eine Lösung gefunden haben, der Ukraine unser Flugabwehrsystem S-300 zu überlassen, bin ich überzeugt, dass wir nach der Regelung der Kompensation eine Lösung für die Kampfflugzeuge finden werden.

Wie wollen Sie den slowakischen Luftraum schützen, bis Sie 2024 amerikanische F-16-Kampfflugzeuge erhalten?

Wir haben mit der Tschechischen Repu­blik und mit Polen vereinbart, dass sie vom 1. September an die luftpolizeilichen Aufgaben übernehmen. Der slowakische Luftraum wird weiter verteidigt, nur halt nicht von unseren eigenen, sondern von polnischen und tschechischen Flugzeugen. Seitdem wir der NATO beigetreten sind, ist es die gemeinschaftliche Aufgabe des Bündnisses, den Luftraum der Mitgliedstaaten zu überwachen.

Jüngst erzielten Sie mit Deutschland eine Einigung über die Lieferung von 15 Leopard-Kampfpanzern, so dass die Slowakei ihrerseits Panzer an die Ukraine liefern kann. Warum zogen die Verhandlungen sich so lange hin?

Ich denke nicht, dass die zu lange dauerten. Wir hatten viele Dinge zu klären, auch mit den Ukrainern. Sie waren bei uns zu Besuch, um die 30 BVP-Schützenpanzer, die wir liefern, zu inspizieren. Und eine slowakische Delegation war in Deutschland, um die Leopard-2A4-Panzer zu besichtigen, die wir übernehmen. Das braucht alles seine Zeit, und es waren auch rechtliche Fragen zu klären. Ich bin der deutschen Regierung sehr dankbar, dass wir für diese Art von „Ringtausch“ eine Lösung gefunden haben, die im Interesse aller Beteiligten ist .

Sie bekommen von Deutschland weniger Leopard-Panzer als gewünscht. Ist das der Grund, wieso Sie 30 Schützenpanzer und nicht die wie zunächst angekündigt 30 T-72-Kampfpanzer an die Ukraine liefern?