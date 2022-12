Russlands Ukrainekrieg : Vielleicht bereit zu Verhandlungen, aber nicht zu Kompromissen

Der junge Mann sitzt im Rollstuhl. Vor ihm stehen Fähnchen Russlands und der „Donezker Volksrepublik“ im Osten der Ukraine. Hinter ihm hängt eine Landkarte des Separatistengebildes. An der Uniform des Invaliden hängen Orden. Er sei 2015 verwundet worden, erzählt er. Leider sei die Rehabilitation erfolglos geblieben. „Macht nichts“, im Rollstuhl sei das Leben „genauso farbenfroh“.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Dann dankt der junge Mann Wladimir Putin, dem er per Videoverbindung zugeschaltet ist, „ganz stark dafür, dass Sie den Donbass nach Russland geholt haben. Wir haben nicht umsonst gekämpft.“ Er schluchzt. „Die Jungs sind nicht umsonst gestorben.“

Die Szene stammt aus einer Videokonferenz Putins zur Förderung von Behinderten vom vergangenen Freitag. Dankesbezeugungen an den russischen Präsidenten wie die des Rollstuhlfahrers sind Kern aktueller Kreml-Inszenierungen. Sie gelten Putins jüngsten Annexionen ukrainischer Gebiete Ende September. Einerseits gefällt sich Putin in der Rolle des „Befreiers“.

Andererseits geht es mit den Inszenierungen darum, die Russen glauben zu machen, die horrenden Opfer des Krieges lohnten sich. So rühmte Putin Ende November in einer Begegnung mit Müttern den Tod eines Kämpfers, der sein Leben für die „Wiedervereinigung“ des Donbass mit Russland gegeben habe: „Sein Ziel ist erreicht.“

Ukrainische Gebiete „auf immer“ annektiert

Putins Auftritte vermitteln auch die Botschaft, dass über annektierte Gebiete nicht mehr gesprochen werde. Moskau hatte es schon in den jahrelangen Gesprächen im sogenannten Normandie-Format abgelehnt, über die 2014 annektierte Krim zu verhandeln. Mit den neuen Anschlüssen sollen Verhandlungen über insgesamt vier weitere ukrainische Gebiete ausgeschlossen sein. „Auf immer“, so die Kreml-Formel. Obwohl Russland die Kontrolle über große Teile der Gebiete, so der Stadt Cherson, wieder verloren hat und sie ebenso beschießt wie andere ukrainische Gebiete.

Das ist der Hintergrund neuer westlicher Diskussionen um Verhandlungen mit oder gar „Sicherheitsgarantien“ für Putin. Sie entzündeten sich an einer Aussage des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Dieser hatte am Donnerstag an der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt, er habe zwar keine unmittelbaren Pläne, Putin zu kontaktieren. Doch fügte Biden hinzu, er wäge seine Worte vorsichtig. „Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu reden, wenn er tatsächlich daran interessiert ist, nach einem Weg zu suchen, den Krieg zu beenden.“ Das sei bislang nicht der Fall. Sollte es der Fall sein, werde er sich gern mit Putin zusammensetzen, in Absprache mit den französischen und den anderen NATO-Freunden.

Ein neues Signal Bidens an Putin?

In Washington wurde daraufhin gerätselt, ob dies ein neues Signal an Putin sei, zumal Biden die ukrainische Regierung nicht erwähnt hatte. Im November hatte Mark Milley, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, gesagt, dass die ukrainische Position der Stärke die Möglichkeit einer politischen Lösung schaffe. Gemeint war, dass die erfolgreiche Gegenoffensive Kiews eine Gelegenheit darstelle, mit Russland in Verhandlungen zu treten. Biden hat bislang stets hervorgehoben, die Vereinigten Staaten würden der Ukraine nicht sagen, was sie tun solle.

Alsbald stellte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, nun klar, dass Bidens Position sich nicht verändert habe. Der Präsident sei in der Frage eines Gesprächs mit Putin sehr beständig: Er, Biden, habe derzeit „keine Absicht“, mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Zudem habe Biden gesagt, Putin habe absolut keine Neigung zu erkennen gegeben, an irgendeinem Dialog interessiert zu sein. Im Gegenteil: Putin sei daran interessiert, diesen illegalen und grundlosen Krieg fortzusetzen.