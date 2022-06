Ersatz für russische Ausfälle : Kurdische Träume vom großen Gasgeschäft

Als Masrour Barzani vor ei­niger Zeit auf einer Energiekonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten auftrat, pries er nicht nur seine Gastgeber, die ihren Reichtum an Öl und Gas wie kein anderes Land zu einer Säule des Aufbaus ih­rer Nation gemacht hätten. Der Ministerpräsident der Autonomieregierung von Irakisch-Kurdistan gab auch ein großes Versprechen an seine Heimat ab: „Unsere Zukunft wird auf Energie aufgebaut sein“, sagte er.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Barzani vergaß auch nicht, darauf hinzuweisen, dass die irakischen Kurden über einen Rohstoff verfügen, der in Europa heiß begehrt ist, seit Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat: „Wir werden in naher Zukunft zu einem Nettoexporteur von Gas in den übrigen Irak, die Türkei und Europa werden und dazu beitragen, deren Bedürfnis nach Energieversorgungssicherheit zu be­frie­digen.“ Schon jetzt sei man in der Lage, „zumindest einen Teil des Ölmangels in Europa auszugleichen“, erklärte Barzani weiter – „wenn unsere Partner in Bagdad bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten.“