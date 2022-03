Krieg in der Ukraine : Klare Arbeitsteilung zwischen EU und NATO

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beim EU-Verteidigungsministertreffen am 21. März in Brüssel Bild: Reuters

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gibt es in Brüssel eine klare Arbeitsteilung. Die NATO kümmert sich um die Sicherheit ihrer Bündnismitglieder, während die Europäische Union Russland mit Sanktionen unter Druck setzt und humanitäre Hilfe für Vertriebene organisiert. Das funktioniert bisher recht gut, ist aber genau jene Konstellation, aus der Frankreich und einige andere Staaten ausbrechen wollten. Die Forderung nach „strategischer Autonomie“, die sich der französische Präsident Emmanuel Macron auf die Fahnen geschrieben hatte, sollte Europa militärisch ertüchtigen und von Amerika unabhängiger machen. Der neue „Strategische Kompass“ sollte die Arbeitsanweisung dafür werden.

Am Montag haben die Außen- und Verteidigungsminister der Union dieses Konzept in gemeinsamer Sitzung angenommen, nach mehr als zwei Jahren intensiver Arbeit. Das sollte ein Höhepunkt der französischen Ratspräsidentschaft werden, nun stand es im Schatten des Krieges. Der Kompass, gestand der Außenbeauftragte Josep Borrell freimütig ein, sei nicht die Antwort auf den Krieg in der Ukraine, sondern bloß ein Teil davon. Gerade den Staaten im östlichen Europa war in den vergangenen Wochen nämlich eine andere Botschaft noch wichtiger als sonst schon: dass die NATO „das Fundament der kollektiven Verteidigung ihrer Mitglieder bleibt“. Das steht jetzt ganz vorne im Text, wird mehrmals wiederholt und zieht weiter gehenden Ambitionen eine Grenze.

„Ein Quantensprung nach vorn“

Zwar heißt es in der endgültigen Fassung, die „feindseligere Sicherheitsumgebung zwingt uns, einen Quantensprung nach vorn zu machen, unseren Willen und unsere Fähigkeit zum Handeln zu verstärken“. Doch wird sich die Europäische Union militärisch auf begrenzte Kriseneinsätze beschränken. Dazu soll eine „schnelle Verlegefähigkeit“ von bis zu 5000 Soldaten beitragen, die in „nicht-permissiver“, also umkämpfter Umgebung eingesetzt werden könnten. Das soll keine stehende Truppe sein – was auf Kosten der NATO ginge, die ihre schnelle Einsatztruppe nun erstmals zur kollektiven Verteidigung einsetzt, und das ausgerechnet mit Frankreich als Führungsnation.

Vielmehr ist in gewundenen Worten von einer „modularen Fähigkeit“ die Rede, die sich auf nationale Fähigkeiten und „substanziell veränderte EU-Battle­groups“ stützen soll. Davon gibt es bisher zwei, mit 1500 bis 3000 Soldaten, allerdings nur auf dem Papier. Vom nächsten Jahr an sollen die Truppen gemeinsam üben und 2025 einsatzfähig sein. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte zu, dass Deutschland bereit sei, im ersten Jahr die Führung zu übernehmen.

Bei den Einsatzszenarien soll der Fokus zunächst auf „Rettungs- und Evakuierungseinsätzen“ und auf der „Anfangsphase von Stabilisierungseinsätzen“ liegen. Darin schlägt sich die teilweise traumatische Erfahrung der Luftbrücke aus Kabul im vergangenen August nieder. Die Europäer mussten eingestehen, dass sie ohne amerikanische Hilfe nicht einmal in der Lage sind, ihre eigenen Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Fachleute bezweifeln, dass man in einem solchen Szenario mit 5000 Soldaten hinkäme. So viele hatten die Amerikaner allein zur Sicherung des Flughafens in Kabul entsandt, neben Tausenden Fachleuten, die an Computern saßen, Satellitenbilder auswerteten und Drohnen steuerten, um die Sicherheitslage beurteilen zu können.

Aber immerhin setzt sich die Union ein hinreichend konkretes Ziel und verschweigt ihre Defizite nicht: „Wir müssen unseren Fähigkeiten, entscheidenden Ermöglichern und der Ausrüstung einen Schub versetzen, um die Lücke zwischen unserem Anspruchsniveau und den verfügbaren Ressourcen zu schließen.“ Konkret genannt werden: die strategische Verlegung mit Flugzeugen, Satellitenkommunikationssysteme und bessere Fähigkeiten für Aufklärung, Cyberabwehr und Landungsoperationen. Das klingt schon wieder ziemlich groß, beschreibt aber Prioritäten der Rüstungspolitik, die eine Anschubfinanzierung aus dem Europäischen Verteidigungsfonds bekommen sollen – wovon dann indirekt auch die NATO profitiert.