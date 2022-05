Weizen aus der Ukraine : Kiew wirft Russland Getreidediebstahl von „industriellem Ausmaß“ vor

In der einstigen Kornkammer Europas: Aussaht in der Region Saporischschja, 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt Bild: dpa

Der Bürgermeister der Stadt Armjansk auf der Krim konnte Anfang Mai einen schönen Erfolg vermelden: Das Angebot an Früchten und Gemüse auf den Märkten der Stadt sei besser und billiger geworden, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Der Grund dafür seien Lieferungen aus dem Gebieten Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine. In diesen von Russland besetzten Regionen haben sich Lebensmittel derweil nach ukrainischen Angaben gleichzeitig drastisch verteuert.

Seit Ende April häufen sich die Berichte darüber, dass aus den russische besetzten ukrainischen Regionen in großem Stil Lebensmittel nach Russland gebracht werden. Die ukrainischen Erzeuger werden unter Druck gesetzt, sie zu Kleinstpreisen abzugeben. Ein Landwirt, der aus dem Gebiet Cherson stammt, berichtete der F.A.Z., dass er für Fleisch nur noch etwa ein Drittel des Vorkriegspreises erhalte, während sich der Fleischpreis in den Läden der Region etwa verdreifacht habe.

Der Bürgermeister der Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, schrieb Anfang Mai auf Telegram, die Besatzer hätten den Farmern seiner Region mitgeteilt, dass sie 70 Prozent ihrer Getreideernte umsonst abgeben müssten. Schon jetzt habe der Diebstahl von Getreide „ein industrielles Ausmaß“ angenommen. Videoaufnahmen von Ende April, die aus Melitopol stammen sollen, zeigt eine lange Kolonnen von Lastwagen mit dem von den russischen Truppen verwendeten Z-Symbol; sie hätten Getreide in Richtung Krim transportiert, heißt es in Berichten aus der Region.

Nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministers Mykola Solskyj haben die Russen bisher etwa 500.000 Tonnen Getreide aus Getreidespeichern in den besetzten Gebieten nach Russland gebracht. In der Ukraine weckt dieser Getreidediebstahl Erinnerungen an eine der schrecklichsten Zeiten in der Geschichte des Landes: In den Jahren 1932/33 kamen während einer von Stalin künstlich verursachten Hungersnot etwa vier Millionen Menschen ums Leben. Damals hatte das Sowjetregime in den Dörfern alles Getreide requiriert; die Gebiete wurden anschließend von Truppen abgeriegelt, so dass niemand dem Hunger entfliehen konnte.

Verstärkt werden die Assoziationen mit der als „Holodomor“ bezeichneten Katastrophe dadurch, dass die russischen Truppen im hart umkämpften Gebiet Luhansk nach Angaben des dortigen Verwaltungschefs Serhij Hajdaj große Getreidesilos gezielt in Brand geschossen haben. Ihre Zerstörung wird durch Satellitenaufnahmen belegt.

Das Getreide, das derzeit aus der Ukraine weggebracht wird, war allerdings für den Export bestimmt. Es handelt sich um Bestände aus der Rekordernte des vorigen Jahres, die ukrainische Landwirte eigentlich im Frühjahr selbst verkaufen wollten. Der Gewinn – das bisher aus der Ukraine nach Russland gebrachte Getreide hat nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums einen Wert von etwa 125 Millionen Dollar – soll nun allerdings in Russland landen. „Das ist ein großes Geschäft, das von Leuten der höchsten Ebene betreut wird: Geheimdienstlern des Aggressors, Militärs, Affäristen aller Art“, sagte Landwirtschaftsminister Solskyj im ukrainischen Fernsehen.

Das ukrainische Außenministerium hat die Zielländer russischer und ukrainischer Weizenexporte gewarnt, dass es sich bei Lieferungen aus Russland um gestohlenes Getreide handeln könnte. Aufgrund einer solchen Warnung wurde der russische Frachter „Matros Posinitsch“ mit nach ukrainischen Angaben etwa 27.000 Tonnen Getreide an Bord vom ägyptischen Hafen Alexandria abgewiesen. Nachdem der Frachter auch im Libanon nicht anlegen durfte, ist er nach Recherchen des amerikanischen Fernsehsenders CNN weiter zum syrischen Hafen Latakia gefahren. Ägypten und Libanon haben bisher etwa 80 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland bezogen.

Laut einem Bericht von CNN haben russische Soldaten auch landwirtschaftliche Geräte gestohlen. So hätten sie 27 Landmaschinen im Wert von rund fünf Millionen Dollar vom Gelände des Händlers „Agrotek“ in Melitopol fortgebracht. Ein Teil der Geräte sei in die russische Nordkaukasus-Teilrepublik Tschetschenien gebracht worden. Allerdings könne man den Verbleib der Maschinen aus Ferne über GPS-Sender verfolgen und ihre Funktionsfähigkeit blockieren. So sei es mit den geraubten Mähdreschern gemacht worden, sagte eine anonyme Quelle zu CNN. In Russland könne versucht werden, die Blockaden zu umgehen oder Geld damit zu verdienen, die Maschinen für Ersatzteile zu verkaufen. Es soll sich um Geräte des amerikanischen Herstellers John Deere handeln, der nach dem russischen Überfall auf die Ukraine angekündigt, hat, sich aus Russland zurückzuziehen.

Russland hat Verwendung für die Maschinen. Es ist seit 2017 der weltweit größte Weizenexporteur. Russlands Präsident Wladimir Putin äußert sich – in sowjetischer Tradition – regelmäßig über Ernteerfolge. So sagte er am Donnerstag, man erwarte in diesem Jahr eine Ernte von 130 Millionen Tonnen Getreide, davon 87 Millionen Tonne Weizen. Wenn dieses Ergebnis erreicht werde, sei das „ein Rekord in der ganzen Geschichte Russlands“, sagte Putin. „Das wird es nicht nur erlauben, den inneren Bedarf mit Reserve zu decken, sondern auch die Lieferungen auf den globalen Markt für unsere Partner auszuweiten, was sehr wichtig ist für die weltweiten Erzeugermärkte.“ Manche Beobachter vermuten, die russische Führung setze darauf, dass steigende Rohstoffpreise und auch Getreidepreise mittelfristig im Westen zu politischem Druck führen, trotz des Ukraine-Krieges wieder mehr mit Moskau ins Geschäft zu kommen.