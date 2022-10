Raketenangriffe auf Ukraine : Putin droht mit noch härterer „Antwort“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Raketenangriffe gegen zahlreiche ukrainische Städte als Reaktion auf die „Terroranschläge“ gegen russisches Gebiet bezeichnet. Zugleich drohte er Kiew am Montag bei einer Sicherheitsratssitzung mit einer noch härteren „Antwort“, sollten die „ukrainischen Angriffe“ fortgesetzt werden.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Am Montagmorgen waren in Kiew und vielen weiteren Städten der Ukraine Explosionen gemeldet worden. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten verschiedene Straßenkreuzungen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt, an denen Autos brannten und Gebäude teilweise zerstört waren. Auf anderen Bildern waren Rauchsäulen über der Stadt und ein zerstörter Spielplatz zu sehen.

Auch ein Büroturm, in dessen oberen Etagen sich die Visa-Stelle der deutschen Botschaft befindet, wurde von einer Rakete getroffen. Allerdings gebe es dort seit Monaten „keinen Dienstbetrieb“, teilte das Auswärtige Amt mit. Viele Menschen brachten sich in Luftschutzkellern und U-Bahnhöfen in Sicherheit. Kiew ist seit Beginn der russischen Invasion zwar schon mehrmals von Raketen getroffen worden, doch waren gezielte Angriffe auf die Innenstadt selbst in der Hochphase des Kampfes um Kiew im März, als die Gefechte in den Vororten tobten, die Ausnahme.

Im ganzen Land war am Montagmorgen Luftalarm zu hören. Einschläge wurden auch aus der Westukraine gemeldet, etwa aus Chmelnyzkyj, Lemberg, Schytomyr, Rivne und Ternopil. Städte wie Dnipro und Kharkiw im Zentrum und im Osten des Landes waren ebenfalls betroffen.

„83 Raketen auf Ukraine abgefeuert“

Nach ukrainischen Angaben vom Vormittag feuerte Russland 83 Raketen auf die Ukraine ab. Die Luftabwehr habe davon bis um 11.35 Uhr mindestens 43 Raketen abgeschossen, teilt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar mit.

Allein in Kiew wurden nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet. Mindestens zwölf Menschen seien zudem verletzt worden, teilt die Polizei auf Facebook mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, mit der Angriffswelle auf die Zivilbevölkerung und Energieanlagen gezielt zu haben. „Wir haben es mit Terroristen zu tun“, teilte Selenskyj am Montag bei Telegram mit. „Sie wollen Panik und Chaos, sie wollen unser Energieversorgungssystem zerstören.“ Das zweite Ziel seien Menschen gewesen.

Mit Blick auf den Zeitpunkt der Angriffswelle – sie traf die Ukraine während der Hauptverkehrszeit am Montagmorgen – schrieb Selenskyj: „Sie haben speziell eine solche Uhrzeit und solche Ziele gewählt, um so viel Schaden wie möglich anzurichten.“ Selenskyj rief die Zivilbevölkerung in seinem Land auf, in den Luftschutzräumen zu bleiben und sich an die Sicherheitsregeln zu halten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nannte Russlands Präsident Wladimir Putin „einen Terroristen, dessen Sprache Raketen sind“. Putins einzige Taktik sei Terror gegen friedliche ukrainische Städte, aber er werde die Ukraine nicht zerstören. Die Raketenangriffe seien auch Putins Antwort auf alle Beschwichtiger, die mit ihm über Frieden reden wollten, schrieb Kuleba auf Twitter.

Vergeltungsdrohung aus Moskau

Schon am Sonntagabend hatte Putins Stellvertreter im russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke angedroht. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet, schwer beschädigt. Nach offiziellen russischen Angaben starben drei Menschen.

Putin hatte am Sonntag von einem „Terroranschlag“ auf die Brücke gesprochen und – wie auch Medien in Kiew – den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Auch die SBU-Zentrale liegt im Stadtzentrum in Kiew. Die Machtzentrale in Moskau hatte wiederholt gedroht, Kommandostellen in der ukrainischen Hauptstadt ins Visier zu nehmen, wenn der Beschuss russischen Gebiets nicht aufhöre.

Selenskyj: G7-Sondersitzung vereinbart

Selenskyj telefonierte am Montagmorgen sowohl mit Bundeskanzler Olaf Scholz als auch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Bundesregierung verurteile die russischen Raketenangriffe, die zivile Infrastruktur zerstört sowie Tote und Verletzte gefordert hätten, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit anschließend mit. Scholz habe zudem Hilfe beim Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur zugesagt.

Selenskyj teilte auf Twitter mit, wegen der russischen Raketenangriffe werde eine Sondersitzung der sieben führenden Industrienationen (G7) einberufen. Darauf habe er sich mit dem deutschen Bundeskanzler als amtierenden G-7-Vorsitzenden verständigt. Er selbst werde über die russischen Angriffe berichten. Laut Regierungssprecher Hebestreit wollen die G7 am Dienstagnachmittag über die Situation in der Ukraine beraten.

Macron äußert „extreme Beunruhigung“

Macron äußerte laut Elysée-Palast seine „extreme Beunruhigung“ und versicherte Selenskyj der „vollen Unterstützung“ Frankreichs. Frankreich stehe an der Seite der Ukraine und wolle seine Waffenlieferungen ausbauen. Alle Hilfsanfragen aus Kiew , auch die militärischen, sollten beantwortet werden. Geplant ist die Lieferung von sechs bis zwölf fahrbaren Artilleriegeschützsystemen CAESAR, die eigentlich für Dänemark bestimmt waren. Die Entscheidung in Kopenhagen steht noch aus.

Mehr zum Thema 1/

Der französische Botschafter in Moskau, Pierre Lévy, war wegen der geplanten Lieferung von Außenminister Sergej Lawrow einbestellt und mit Vergeltungsmaßnahmen bedroht worden, sollten die Lieferungen fortgesetzt werden. Im Telefonat mit Macron forderte Selenskyj eine „harte“ europäische Antwort auf die Raketenangriffe. Nach Angaben aus Paris wurde der rumänische Luftraum durch Raketen verletzt, die vom Schwarzen Meer aus abgefeuert wurden. Frankreich hat Soldaten in Rumänien im Rahmen der NATO-Operationen stationiert.