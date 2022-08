Unterstützung der Ukraine : Keine neuen Hilfszusagen von europäischen Partnern

Eine Frau schaut sich am 12. August in Saporischschja in einer Verteilstelle für humanitäre Hilfe gebrauchte Kleidung an. Bild: dpa

Insgesamt nur 1,5 Milliarden Euro neuer Hilfen wurden der Ukraine im Zeitraum vom 2. Juli bis zum 3. August von westlichen Partnern zu­gesagt. Das geht aus einem neu veröffentlichten Update des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im Rahmen des „Ukraine Support Trackers“ hervor.

Robert Putzbach Redakteur in der Politik

„Im Juli haben die Geberländer vor allem Zugesagtes geliefert und wenig Initiativen für neue Hilfen angestoßen“, sagt Projektleiter Christoph Trebesch. Die Lücke zwischen zugesagten und tatsächlich geleisteten Hilfen hat sich durch nun erfolgte Waffenlieferungen zwar verkleinert. Aufgrund von fehlenden neuen Zusagen vergrößert sich jedoch die Differenz zwischen den ukrainischen Forderungen und Hilfszusagen westlicher Partnerländer.

Norwegen mit höchster Summe

Deutschland und die anderen fünf größten europäischen Länder (Großbritannien, Polen, Italien, Spanien und Frankreich) kündigten in dem besagten Zeitraum gar keine neuen Hilfen für die Ukraine an. Die höchste zugesagte Summe entfällt in diesem Zeitraum auf Norwegen, das eine Finanzhilfe in Höhe von einer Mil­liarde Euro bekannt gab.

Der „Ukraine Support Tracker“ er­fasst und quantifiziert alle militärischen, finanziellen und humanitären Hilfen, die der Ukraine seit dem 24. Ja­nuar 2022 zugesagt wurden. Aus den Daten des IfW ist ersichtlich, dass die Vereinigten Staaten mit großem Ab­stand am meisten Unterstützung leisten wollen. Von Beginn des Monitorings bis zum 3. August haben die USA insgesamt 25 Milliarden Euro an Militär­hilfen, sowie 9,2 Milliarden an humanitärer Hilfe und 10,3 Milliarden an finanzieller Hilfe angekündigt. Die US-Amerikaner haben vor allem im März und Mai große Pakete beschlossen, die seitdem in Tranchen abgerufen werden.

Im Ländervergleich liegt Großbritannien hinter den USA auf Platz 2. Das Vereinigte Königreich hat mittlerweile doppelt so hohe Hilfen zugesagt wie Deutschland, das mit Kanada und Polen in etwa gleichauf liegt. Bei bereits er­folgten Waffenlieferungen liegen die USA allerdings nur knapp vor Polen, das der Ukraine bereits Waffen im Wert von 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat.

Setzt man die Hilfeleistungen in Be­zug zum Bruttoinlandsprodukt der Länder, stechen besonders die baltischen Staaten heraus. Diese Liste führen Estland und Lettland mit bilateralen Hilfen in Höhe von jeweils 0,8 Prozent des BIP an.