Krieg in der Ukraine : Britische Streitkräfte verzeichnen keinen „Peak“

In Deutschland stieg nach dem russischen Überfall sprunghaft das Interesse am Dienst in der Bundeswehr. In Großbritannien unterscheidet sich das Bild zwischen Heer, Luftwaffe und Marine erheblich.

Das Interesse an den britischen Streitkräften ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine anders als in Deutschland nicht sprunghaft gewachsen. Das geht aus einer Antwort des britischen Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der F.A.Z. hervor. Die Teilstreitkräfte des Vereinigten Königreichs verzeichneten demnach zu unterschiedlichen Zeitpunkten des laufenden Jahres Höchststände an Bewerbern beziehungsweise Interessenten.

Das Heer zählte im Februar 11. 733 Frauen und Männer, die sich für den Dienst in den Landstreitkräften bewarben. Im März sank die Zahl dann deutlich auf 6208. Die Luftwaffe verzeichnete bereits im Januar die meisten Interessenten. Damals meldeten sich 4722 Personen. Im Februar und März sanken die Zahlen deutlich, bevor sie im April fast wieder das Niveau des ersten Monats erreichten. In der Marine wurde der Höchststand im März mit 11.946 Interessenten erreicht. Die Zahl lag nur unwesentlich über denen von Februar und Januar, jedoch deutlich über der vom April. Die Daten wurden von einzelnen Dienststellen zur Verfügung gestellt und sind keine offiziellen Statistiken des britischen Verteidigungsministeriums.

Der Krieg in der Ukraine war am 24. Februar ausgebrochen. In Deutschland war die Zahl der Interessenten am Dienst in der Bundeswehr in Folge sprunghaft angestiegen. Das deutsche Verteidigungsministerium verzeichnete im März durchschnittlich 2900 Beratungsgespräche pro Woche. Bis zum Kriegsausbruch waren es 1900 gewesen. Im April waren die Zahlen wieder auf das Ausgangsniveau gesunken. Das Verteidigungsministerium hatte da­mals gegenüber der F.A.Z. von einem „temporären Peak“ gesprochen.