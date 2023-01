Jewgenij Prigoschin : Ein Aufstieg über Leichen

Aktualisiert am

Der russische Söldnerführer Prigoschin inszeniert sich als Putins bester Kämpfer. Jetzt behauptet er, seine „Wagner“-Söldner hätten Soledar eingenommen – ganz allein. Seine Popularität in Russland steigt.

Für Moskau gaben Berichte von der Front am Mittwoch das erste Mal seit Monaten wieder Anlass zu Freude. In der Nacht hatte sich der Unternehmer Jewgenij Prigoschin damit gebrüstet, mit seinen „Wagner“-Söldnern Soledar eingenommen zu haben, ein jetzt weitgehend zerstörtes Städtchen im Donezker Gebiet. Russlands Kriegsenthusiasten erbaute diese „Befreiung“, aber vor allem dass viele ukrainische Verteidiger gefallen seien.

Der Kriegsblogger Alexandr Koz von der Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ resümierte, mit Blick auf das Gebiet sei „das Ausmaß des Erfolgs“ von Soledar nicht zu vergleichen mit Charkiw und Cherson; dort waren die Besatzer im September respektive November zurückgeworfen worden. Doch habe Kiew im­mer neue Brigaden nach Soledar ge­schickt, „die das Kampfgebiet auf den Ladeflächen von Pickups in schwarzen Säcken verlassen haben“, als Gefallene also. Daher, so Koz, sei die „größte Niederlage“ der ukrainischen Streitkräfte seit der Schlacht um die Hafenstadt Ma­riupol im vergangenen Frühjahr „der wesentliche Erfolg“ von Soledar.

Koz und andere Kriegsblogger ließen keinen Zweifel daran, dass man diesen „Erfolg“ Prigoschin verdanke. Sie verbreiten dazu eine Fotomontage, die durch einen Türspion den „Wagner“-Führer in Militärkluft zeigt. „Dieser unangenehme Moment, wenn der Nachbar klopft und Salz will“, steht darunter: ein Scherz. In Soledar, wo früher gut 10.000 Menschen lebten, wurde Salz gefördert – sol auf Russisch, daher der Name. Einst deckte das örtliche Unternehmen „Artjomsol“ den Großteil des Salzbedarfs der Ukraine. Die Zerstörung des Werks führte im vergangenen Jahr zu einem Mangel im Land.

Verquickte Kriegs- und Rohstoffinteressen

Für andere Städte der Region verwenden die Invasoren, denen die unabhängige Ukraine verhasst ist, die alten sowjetischen Namen. So für Soledars schwer umkämpfte Nachbarstadt Bachmut „Artjomowsk“. Dass die Angreifer für Soledar eine Ausnahme machen, mag daran liegen, dass das Städtchen bis 1991 den sperrigen Namen „Karlo-Libknechtowsk“ trug, zu Ehren des deutschen So­zialisten Karl Liebknecht.

Prigoschins Verquickung von Kriegs- mit Rohstoffinteressen ist von anderen Schauplätzen dokumentiert, aus Syrien und afrikanischen Ländern. Doch für Soledar bestreitet der Unternehmer, dass es ihm ums Salz gehe. Er inszeniert sich im Krieg als Präsident Wladimir Putins bester Kämpfer, bedient die Vorliebe seines Gönners für historische Linien. So verglich Prigoschin das Anrennen seiner Söldner, von denen er viele in Straflagern rekrutierte, gegen die ukrainische Armee in Bachmut mit „historischen“ Schlachten wie der von Borodino 1812 gegen Napoleon.

Als jüngst Aufnahmen kursierten, die Leichname Dutzender vor Bachmut getöteter „Wagner“-Kämpfer auf dem Schlachtfeld zeigen sollen, wurde Prigoschin nach seiner „Verantwortung“ gefragt. Er bezeichnete die Gegend um Bachmut und Soledar als „einheitliches Verteidigungssystem“ und nannte als „Sahnehäubchen auf der Torte“ das „System der Stollen von Soledar und Bachmut, faktisch ein Netz unterirdischer Städte“. In 80 bis 100 Me­ter Tiefe könnten nicht nur Menschen, sondern auch Panzer und Truppentransporter bewegt werden.