Entdeckungen nach Befreiung : „In fast jedem Dorf gab es Kriegsverbrechen“

Die in den vergangenen Tagen gelungene Rückeroberung großer Gebiete im Nordosten des Landes, die lange Zeit russisch besetzt waren, weckt bei vielen Ukrainern heftige Emotionen. „Ich freue mich und weine zugleich, wenn ich die Befreiung sehe“, sagt die Dokumentarfilmerin Lidia Starodubzewa aus Charkiw der F.A.Z. „Ich spreche mit Bekannten in der Re­gion. Viel Leid. Viele Tränen. Das wird ein bitterer Sieg. Aber er wird kommen, unbedingt!“ Starodubzewa ist mit ihren Kindern nach Kriegsausbruch ins Ausland geflohen und konnte sich bisher nicht zur Rückkehr nach Charkiw entschließen.

Die Millionenstadt liegt im Nordosten der Ukraine, etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt, entging knapp einer russischen Eroberung, wurde jedoch über Monate von den Russen be­schossen, so auch in den letzten Tagen, was zu einem Zusammenbruch der Strom- und Wasserversorgung führte. Dennoch hat in der Umgebung der Stadt die ukrainische Offensive begonnen, die sich dort jetzt vor allem nach Osten und Südosten richtet, zur Donbass-Region hin.

Südöstlich von Charkiw liegt an einer Bahnstrecke und nahe der Fernstraße E-40 das Dorf Salisnytschne. Journalisten verschiedener Medien haben die Chance genutzt, in die befreiten Ortschaften zu fahren. Der Polizeichef des Gebiets Charkiw, Serhij Bolwinow, sagte dem britischen Sender Sky News in Salisnytschne: „Nach unseren Informationen gab es in fast jedem Dorf Kriegsverbrechen. Wir un­tersuchen die Orte, von wo sie gemeldet wurden, und werden in allen Fällen ermitteln.“ Der Sender zeigte die Exhumierung zweier Leichen in einem Garten; als einmal die Plane mit dem Leichnam angehoben wurde, war ein Unterschenkel zu sehen. Die Nachbarin Maria, eine äl­tere Frau in rot-grünem Kopftuch, erzählte, sie habe die Opfer Ilcham Mechtejew und Kostjantyn Pohorelow in den ersten Tagen des Kriegs tot und blutüberströmt in einem Haus gefunden. Sie selbst lebe seit April mit dem Rhythmus der Sonne, da es in dem Dorf seitdem keinen Strom mehr gegeben habe.

Der Einzug ukrainischer Truppen hat Freude ausgelöst

Die anwesenden Polizisten luden die Leichen in weißen Säcken in den Ge­päckraum eines Fahrzeugs. Anschließend fuhren sie zu einer Industrieanlage im Dorf. Dort sammelten sie eine weitere Leiche auf, die seit Ende Februar und so­mit seit dem Einmarsch der Russen oben auf einem Metallgerüst unter freiem Himmel lag. Vermutlich ein in dieser An­lage tätiger Wachmann. Zum provisorischen Grab einer vierten Leiche kamen die Polizisten in einem nahe gelegenen Garten. Der Anwohner Wasyl Boronow brach in Tränen aus, als er über den Toten erzählte: Es ist sein Bruder Serhij. In allen Fällen das gleiche Bild: Warum die Menschen getötet wurden, was da vorgefallen war, konnten oder wollten die An­wohner nicht sagen. Über den Fund der ersten zwei Leichen berichteten auch an­dere Medien.

Anton Heraschtschenko, seit Jahren ein einflussreicher Berater im Innenministerium in Kiew, war am Dienstag in der nahe gelegenen Stadt Balaklija. Er berichtete im Fernsehen von der gerade laufenden Exhumierung zweier Leichen – vermutlich ein weiterer Fall. Es gebe auch hier in der Region Spuren von Folterungen durch russische Uniformierte. Das Ausmaß sei vielleicht „nicht so groß wie in Butscha“ bei Kiew, wo nach gut einem Monat der Besatzung Hunderte Leichen entdeckt worden waren. Hier aber standen russische Truppen ein halbes Jahr und hatten Zeit, Spuren zu verwischen. „Bisher haben wir 30.000 Fälle von Kriegsverbrechen registriert“, erklärte Herasch­tschenko und meinte damit die gesamte Ukraine. Der Berater berichtete auch von dem Bürgermeister eines kleinen, besetzten Ortes, der sich mit den Truppen nach Russland abgesetzt habe. Solche Fälle müssten geahndet werden. Der stellvertretende Innenminister Jewhenij Jenin sagte, in den in diesen Tagen befreiten Gebieten habe man bereits fast 40 Kriegsverbrechen registriert.

Der Einzug ukrainischer Truppen hat in vielen Orten Freude ausgelöst; Videos, die zeigen, wie Einwohner Soldaten um­armen oder küssen, wurden in Medien und Netzwerken schnell verbreitet. Allerdings stehen in vielen Orten die Wohnungen leer. Aus dem befreiten Isjum wird berichtet, von einst knapp 50.000 seien derzeit nur 10.000 Menschen in der Stadt. Kommunalpolitiker berichteten, in der Stadt seien „infolge von Kriegshandlungen“ seit Februar mindestens 1000 Zivilisten ums Leben gekommen. „Mehr als 80 Prozent der Infrastruktur“, wozu Bürgermeister Walerij Martschenko Wohnhäuser, Betriebe und staatliche Gebäude zählte, seien zerstört worden.

Das Vorrücken der Front hat auch zu Fluchtbewegungen nach Russland ge­führt. Der ukrainische Gouverneur des weiterhin russisch besetzten Gebiets Lu­hansk hatte schon am Wochenende auf Telegram geschrieben, es gebe „kilo­meterlange Schlangen“ von Fahrzeugen an der Grenze Richtung Russland; „Russen und Kollaborateure“ seien auf der Flucht. Allerdings dürfte das Ziel eines Teils der Ausreisenden vor allem die Rettung von Leib und Leben vor zu erwartenden Kämpfen gewesen sein.