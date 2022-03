Verschleppte Ukrainer : Ob sie jemals zurückkehren?

Das erste öffentliche Lebenszeichen Oleg Baturins nach seiner Entführung durch russische Besatzer war eine blutende Ukraineflagge, die er am Sonntag auf Facebook postete. „Willkommen zurück“, schrieb eine Frau darunter. „Wir haben uns solche Sorgen gemacht.“ Vorher hatte auf seinem Profil acht Tage lang Stille geherrscht. Seither veröffentlicht der Journalist, der seit Beginn über den Krieg berichtet, Beiträge über andere Ukrainer, die verschwunden sind: einen Schuldirektor, der aus dem eigenen Haus geholt, einen Zwanzigjährigen aus Kachowka, der im Beisein seiner Mutter auf der Straße mitgenommen worden sei.

Sofia Dreisbach Redakteurin in der Politik. Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

„Die Mutter fiel auf die Knie, weinte laut, bat darum, ihren Sohn freizulassen“, schreibt er. Bei den meisten Fällen steht der Verweis, der aktuelle Aufenthaltsort sei unbekannt. Ob sie jemals zurückkehren, lässt sich nie mit Sicherheit sagen. Baturin gehörte zu den Glücklichen, denen das vergönnt war. Er wurde am 12. März am Busbahnhof Kachowka festgenommen. In einem von einem Freund verbreiteten Brief erzählt er, was ihm in dieser Zeit widerfahren ist. „Sie sagten, sie würden mich töten.“ Er sei geschlagen, gedemütigt, bedroht worden. Es habe kaum zu essen und tagelang kaum zu trinken gegeben, er habe nicht gewusst, wo er war. „Sie wollten mich brechen [...], um zu zeigen, was jedem Journalisten passieren wird.“