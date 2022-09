Nach Besuch vor Ort : IAEA fordert Sicherheitszone um AKW Saporischschja

Am Dienstag veröffentlichte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Nuklearanlagen in der Ukraine. IAEA-Generalsekretär Rafael Grossi bekräftigte darin seine Besorgnis über die „beispiellose“ Situation in der Ukraine, in der erstmals ein militärischer Konflikt inmitten der Anlagen eines ausgedehnten zivilen Atomprogramms ausgetragen werde. „Ein nuklearer Zwischenfall kann erhebliche Auswirkungen im Land und jenseits seiner Grenzen haben.“ Bis wieder stabile Verhältnisse herrschten, müssten „dringend“ vorläufige Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass militärische Maßnahmen physischen Schaden verursachten, mit der Folge eines möglichen nuklearen Zwischenfalls. Vor allem fordert Grossi die Einrichtung einer Sicherheitszone um Saporischschja. Die IAEA sei bereit, dafür sofort Beratungen aufzunehmen.

Vier Mitarbeiter der IAEA waren am Montag von der Inspektion des umkämpften Atomkraftwerks Saporischschja in der Südukraine zurückgekehrt, zwei weitere bleiben bis auf Weiteres präsent, „damit die Agentur die Lage dort beobachten und unabhängige Feststellungen treffen kann“, teilte die IAEA mit. Ihr Generaldirektor Rafael Grossi kündigte auch einen Bericht an den UN-Generalsekretär an. Grossi hatte die am vergangenen Donnerstag eingetroffene Delegation im Kraftwerk Saporischschja angeführt, war aber schon Ende vergangener Woche nach Wien zurückgekehrt.

Auch Reserveleitung am Montag gekappt

Die Inspekteure hatten laut IAEA den physischen Schaden an der Nuklearanlage aufgenommen, die Funktion der Haupt- und Reservesicherungssysteme überprüft und sich über die Arbeitsbedingungen der ukrainischen Bedienungsmannschaft ins Bild gesetzt. Diese steht nun allerdings unter Aufsicht der russischen Besatzer. IAEA-Inspekteure sind der Mitteilung zufolge auch den „dringenden“ Fragen zur Absicherung des Nuklearmaterials nachgegangen. Damit ist unter anderem die Frage verbunden, ob Material heimlich abgezweigt wurde.

In unmittelbarer Nähe des AKW Saporischschja wird ungeachtet der IAEA-Inspektion offenbar weiter mit schweren Waffen gekämpft. Russische wie ukrainische Stellen bestätigten am Dienstag, dass es nach einem abermaligen Ar­tilleriebeschuss in der nahe gelegenen Stadt Enerhodar zu einem Stromausfall gekommen sei. Ein Sprecher der russischen Besatzungskräfte gab an, es habe sieben Artillerieeinschläge im Bereich eines Trainingszentrums des Kraftwerks gegeben.

Am Montag war zudem die externe Stromversorgung durch das ukrainische Netz zum Kraftwerk abgeschaltet worden. Wie ukrainische Behörden der IAEA mitteilten, sei die Verbindung zwischen dem Kernkraftwerk und ei­nem nahe gelegenen Wärmekraftwerk unterbrochen worden, um eines Brandes Herr zu werden. Es handelt sich um die leistungsschwächere Reserveleitung, die Hauptleitung war bereits seit vergangenen Freitag unterbrochen. Die notwendige Stromversorgung für den sicheren Betrieb des Kernkraftwerks, von dessen sechs Reaktoren derzeit einer den dafür notwendigen Strom produziert, sei gleichwohl gewährleistet, zitierte die IAEA die Mitteilung der ukrainischen Stellen. Vor allem für die Kühlung ist Stromversorgung unerlässlich, notfalls durch Dieselaggregate.